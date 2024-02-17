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مصر

"الإسكان": مُهلة للمتقدمين بطلبات توفيق أوضاع أراضى الشيخ زايد حتى 30 أبريل

مدينة الشيخ زايد
مدينة الشيخ زايد

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان عن منح مهلة أخيرة، حتى 30 أبريل القادم، للعملاء الذين تقدموا بطلبات توفيق أوضاع لقطع الأراضي ضمن حدود القرار الجمهوري رقم 30 لسنة 2003، والقرارين الجمهوريين رقمي 77 و230 لسنة 2017 بشأن الأراضي المضافة لمدينة الشيخ زايد، لاستيفاء المستندات واستكمال إجراءات توفيق الأوضاع، وذلك حرصًا من الهيئة على الصالح العام ومصالح المواطنين.

وطالبت الهيئة، في بيان، المتقدمين بطلبات توفيق الأوضاع بسرعة التوجه لمقر جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد الكائن (بمنطقة الخدمات الإقليمية الثانية- مدخل 3- ميدان البستان- مدينة الشيخ زايد)، لاستكمال جميع الإجراءات لتوفيق الأوضاع.

الالتزام بالمهلة المحددة لاستكمال جميع الإجراءات لتوفيق الأوضاع

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موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 وأماكن طرح الوحدات

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وزير الإسكان: إتاحة الوحدات السكنية الشاغرة بالمدن الجديدة على موقع المجتمعات العمرانية

وتحذر الهيئة من عدم الالتزام بالمهلة المحددة لاستكمال جميع الإجراءات لتوفيق الأوضاع لتلك الأراضي ضمن حدود القرارات الجمهورية المذكورة، مؤكدةً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأنه يحق للهيئة التعامل عليها في ضوء المخطط المعتمد لتلك القرارات.

يأتى ذلك فيما وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على الإتاحة الدائمة للوحدات السكنية الشاغرة بالمدن الجديدة، على الموقع الإلكتروني للهيئة (ضمن برنامج مسكن)، وذلك بنظام القرعة العلنية اليدوية، طبقًا لعدد من الشروط والآليات المحددة، وذلك فى إطار حرص الهيئة على تنويع آليات طرح الوحدات السكنية بمختلف أنواعها، لتلبية احتياجات المواطنين، وإتاحة فرصة متساوية للجميع، وتحقيق الشفافية.

كما أوضح وزير الإسكان أن شروط الطرح تتضمن أن يكون المتقدم للحجز شخصا طبيعيا مصري الجنسية، وألا تقل سنه عن 21 عاما في تاريخ الطرح، وأن تكون له أهلية التصرف والتعاقد، وليس شخصًا معنويًا، ويجوز التقدم للحجز لشخص بصفته وليا على قاصر.

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وزارة الإسكان قطع الأراضي مدينة الشيخ زايد طلبات توفيق الأوضاع

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وزير الإسكان: إتاحة الوحدات السكنية الشاغرة بالمدن الجديدة على موقع المجتمعات العمرانية

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 وأماكن طرح الوحدات

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