جيش الاحتلال: اعتقال نحو 100 فلسطينى من مستشفى ناصر بخان يونس

أعلن جيش الاحتـلال عن اعتقال نحو 100 فلسطيني من مستشفى ناصر بخان يونس جنوبي قطاع غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم الـ134 من عدوانه على قطاع غزة، شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي والأحزمة النارية، مرتكبًا مجازر دامية جديدة في إطار الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، في ظل وضع إنساني كارثي وقاسٍ ونزوح أكثر من 90% من السكان إلى الجنوب، مع مؤشرات حول التوصل لهدنة جديدة وإطلاق الأسرى والمحجزين.

وذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت، خلال الـ24 ساعة الماضية، غاراتها بكثافة وقصفها العنيف على أرجاء متفرقة في القطاع الساحلي، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.