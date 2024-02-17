السبت 17 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

مصرع 11 وإصابة 4 آخرين جراء اندلاع حريق فى مصنع بالهند

حريق مصنع
حريق مصنع

أعلن مسئولو الإطفاء في الهند أن 11 شخصا على الأقل لقوا حتفهم فيما أصيب أربعة آخرون إثر نشوب حريق في مصنع للطلاء بمنطقة "أليبور" في العاصمة نيودلهي.


ونقلت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية عن المسئولين أن هناك مخاوف من محاصرة شخصين آخرين تحت أنقاض المصنع، كما تم نقل المصابين ومن بينهم أحد أفراد الشرطة إلى أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج، مشيرين إلى أنه تم إرسال ست سيارات إطفاء إلى مكان الحادث حيث تمكنت من السيطرة على الحريق في غضون أربع ساعات.


وأوضحت القناة أنه قد سمع دوي انفجار في المصنع قبل اندلاع الحريق؛ حيث يشتبه المسئولون في أن الانفجار وقع بسبب مواد كيميائية مخزنة هناك، وأنه جاري البحث عن المفقودين.

الأكثر قراءة

عاجل.. نيويورك تايمز: إسرائيل هاجمت خطى أنابيب غاز فى إيران

قرار وزارى بإلزام المنشآت الطبية بوصف الأدوية محلية الصنع وعدم وصف المستورد

سوزى الأردنية فى قبضة الأمن.. مصادر تكشف كواليس مأمورية الآداب لضبطها

«عم ربيع».. فكهانى عبّر عن جدعنة المصريين مع غزة فى مشهد عفوى

مصادر: لا صحة لاقتحام معبر رفح.. والشرطة الفلسطينية تؤمن دخول المساعدات

اقتحام معبر رفح.. 4 حقائق عن «الفيديو المزعوم»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

اللعبة الأميركية ودجاجات السفاح نتنياهو.. غزة إلى أين؟

وائل لطفي

مصر وتركيا

سارة شريف

النصر الكامل الذى يقصده نتنياهو!

ماجد حبته

عضوية مجلس أمن إفريقيا

صفاء النجار

مقامات الغضب.. لا الترحال

جلال حمام

زيارة أردوغان.. آفاق جديدة فى العلاقات بين القاهرة وأنقرة

نعمات مدحت

فاقوس.. بلد المليون "توك توك"

طايع الديب

محمود السعدني| الكاتب «الهجّام»!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"برميل بارود".. هل اقتربت العملية العسكرية الإسرائيلية فى رفح الفلسطينية؟

"جارديان": لن يكون هناك مكان آمن لـ1.5 فلسطينى حال اجتياح رفح الفلسطينية

الأمم المتحدة تحذر من اضطرار منظمات العمل الإنسانى تعليق أنشطتها فى رفح