مصرع 11 وإصابة 4 آخرين جراء اندلاع حريق فى مصنع بالهند

أعلن مسئولو الإطفاء في الهند أن 11 شخصا على الأقل لقوا حتفهم فيما أصيب أربعة آخرون إثر نشوب حريق في مصنع للطلاء بمنطقة "أليبور" في العاصمة نيودلهي.



ونقلت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية عن المسئولين أن هناك مخاوف من محاصرة شخصين آخرين تحت أنقاض المصنع، كما تم نقل المصابين ومن بينهم أحد أفراد الشرطة إلى أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج، مشيرين إلى أنه تم إرسال ست سيارات إطفاء إلى مكان الحادث حيث تمكنت من السيطرة على الحريق في غضون أربع ساعات.



وأوضحت القناة أنه قد سمع دوي انفجار في المصنع قبل اندلاع الحريق؛ حيث يشتبه المسئولون في أن الانفجار وقع بسبب مواد كيميائية مخزنة هناك، وأنه جاري البحث عن المفقودين.