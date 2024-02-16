السبت 17 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

إقبال كبير على مقاهي القاهرة والجيزة بسبب مباراة الأهلي وبلوزداد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهدت مقاهي محافظتي القاهرة والجيزة، اقبالًا كبيرًا بسبب مشاهدة مباراة الأهلي المصري وشباب بلوزداد الجزائري، في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وهي المباراة التي تقام في ملعب 5 يوليو بالجزائر، ويديرها الحكم الرواندي صامويل أويكوندا، ويتصدر المجموعة الأحمر بعدد 5 نقاط.

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موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائرى فى دورى أبطال إفريقيا

دوري ابطال افريقيا


ويشاركه في نفس عدد النقاط يانج أفريكانز التنزاني، بينما يأتي خلفهم شباب بلوزداد الجزائري وميدياما الغاني بعدد 4 نقاط لكل فريق، وفي منطقة الناصرية بحي السيدة زينب تجمع عدد من المشجعين في مقهى النادي الأهلي، ويقول أحدهم وهو شاب ثلاثيني يدعى محمد: "نتابع مباراة الأهلي اليوم بكل تركيز بسبب النقص العددي الذي اصاب عدد من نجوم الفريق خلال الأيام الأخيرة، خاصة محمد الشناوي حارس مرمي الفريق ومنتخب مصر، وأيضًا مهاجم الفريق الجديد الفلسطيني وسام أبو علي، ونتمني ان يستطيع الأهلي الفوز بالمباراة على الرغم من كونها خارج الديار، وان يتوج الأهلي بالبطولة المحببة له في النهاية".

وفي منطقة العمرانية حيث مقهي الشياطين الحمر، تجمع عدد كبير من عشاق الأهلي لمشاهدة المباراة، وتحدثنا مع أحد الشباب الحاضرين في المقهى وهو محمد أشرف، الذي قال: "الأهلي يمر بظروف صعبة خلال الفترة الأخيرة بسبب كثرة الإصابات الفترة الأخيرة، ولكن الأهلي عودنا دايمًا علي الظهور بشكل قوي في الظروف الصعبة، ودائمًا الأهلي بمن حضر، وان شاء الله البطولة الثانية عشر في الجزيرة كالعادة".

بينما يقول صديقه مهدي: "أشاهد المباراة في بدايتها ضغط أهلاوي كبير على لاعبي بلوزداد الجزائري، وهي طبيعة المارد الأحمر الذي يعتبر كبير إفريقيا خلال السنوات الأخيرة، وأعتقد ان شخصية البطل ستفرض نفسها على سير المباراة وخلال المراحل القادمة في البطولة مهما كانت الغيابات بسبب الإصابة في التشكيل الأساسي للفريق".

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