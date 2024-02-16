استشارى عظام يكشف سبب إصابة "الونش" بالرباط الصليبى: "حذرته من المشاركات"

أكد طارق سليمان استشاري العظام والمفاصل وإصابات الملاعب، أنه حذر محمود محمدي "الونش" مدافع منتخب مصر والزمالك، من المشاركة في المباريات قبل إجراء جراحة الغضروف.

وقال “سليمان” خلال مداخلة هاتفية في برنامج “مع ولا ضد” عبر إذاعة الشباب والرياضة: “الونش كان مصابا بقطع في غضروف الركبة، وطالبته بضرورة إجراء تدخل جراحي ”.

وأضاف: "اللاعب لم يستجب وقام بالعمل على تقويات الركبة فقط، وهو خطأ فقد كان إجراء الجراحة ضرورة ملحة لا تقبل التأجيل.. إصابة الونش تعتبر من أخطر الإصابات على مستقبل اللاعبين".

وتابع: "كنت ضد مشاركة الونش في المباريات وهو مصاب، لأن مُشاركة اللاعب المصاب بالغضروف في المباريات قد تؤدى لمضاعفات خطيرة".

وأكمل: “أي لاعب لا بد من الوقوف على مستواه البدني، قبل المشاركة في أي مباراة، وإذا شارك اللاعب قبل إتمام مرحلة التأهيل، فهذا خطأ الجهاز الطبي”.

وأردف:" لابد أن يتأكد الجهاز الطبي لأي فريق، من جاهزية اللاعب بنسبة 100 %، قبل أن يعطي الضوء الأخضر لمشاركته".

وأشار إلى أن مُشاركة اللاعب المصاب بالغضروف في المباريات، تؤدي إلى مضاعفات قد تصل إلى القرحة بسبب احتكاك الغضروف المقطوع مع باقي غضاريف الركبة ما يؤدى إلى الإصابة بالقرحة والخشونة المبكرة".

واختتم: "اللاعب المصاب بغضروف الركبة ويُشارك في المباريات، يكون أكثر عرضة لإصابة بالرباط الصليبي، لأن اتزان الركبة المصابة لا يكون مثاليا أثناء الحركة".