الجمعة 16 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

تطبق غدًا.. ننشر الأسعار الجديدة للسجائر والمعسل والسيجار

جريدة الدستور

اعتمد مجلس إدارة الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" في اجتماعه المنعقد مساء أمس قائمة الأسعار الجديدة لجميع منتجات الشركة من السجائر والمعسل والسيجار ومنتجات الشركة الأخرى من الدخان على أن تطبق الزيادة بدءًا من غدٍ السبت 17 فبراير.

وزادت أسعار السجائر 3 جنيهات للسجائر كليوباترا بأنواعها ليصبح سعر البيع للمستهلك ٣٠ جنيهًا العبوة الـ٢٠ سيجارة، وهي نسبة طفيفة مقارنة بالزيادة الضخمة في أسعار مدخلات الإنتاج والمواد الخام.

وجاءت الأسعار الجديدة للسجائر كالتالي:

كليوباترا بوكس (عبوة 10 سجائر) 22 جنيهًا

كليوباترا بأنواعها المختلفة عبوة ٢٠ سيجارة ٣٠ جنيهًا

مونديال، بلمونت، بوسطن بأنواعها المختلفة ٣٠ جنيهًا

فايسروي/بال مال بسعر 50 جنيهًا.

 بالإضافة إلى رفع باقي المنتجات من المعسل والسيجار ودخان الشعر، والغليون حيث تم رفع أسعارها بنسب مختلفة.

وصرح هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، بأن الشركة رفعت أسعار منتجاتها بنسبة طفيفة رغم الزيادة المطردة في أسعار المواد الخام التبغية وغير التبغية المستوردة من الخارج، بالإضافة لارتفاع تكاليف الإنتاج خلال الشهور الماضية، وتعمل جهود الشركة على امتصاص ارتفاع التكاليف من خلال تحسين الأداء التشغيلي، حتى لا تؤثر على المستهلك، مشددًا على ضرورة تأكد المستهلك من سعر العلبة قبل شرائها من خلال رمز الاستجابة السريع (كود QR) للتعرف على السعر.

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