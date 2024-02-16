كاتب صحفى: عواقب الاجتياح البرى الإسرائيلى لرفح وخيمة على الأمن القومى العربى

كشف الكاتب الصحفي جميل عفيفي عن عواقب العملية العسكرية الإسرائيلية على رفح وتأثيرها على المنطقة بأكملها، مؤكدًا أنها عواقب وخيمة على الشعب الفلسطيني وعلى المنطقة بأسرها.

وقال خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، إنه ستكون هناك مجزرة حقيقية تنفذ على الأرض في حال تنفيذ الاجتياح البري لمدينة رفح الفلسطينية، لافتًا إلى أنه سيكون هناك تهديد مباشر للمنطقة العربية.

وتابع: "العديد من التنديدات العربية والدولية ترفض الاجتياح البري الإسرائيلي لمدينة رفح الفلسطينية، لما له من تأثيرات خطيرة على الأمن القومي العربي".



ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم الـ133 من عدوانه على قطاع غزة، شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي والأحزمة النارية، مرتكبًا مجازر دامية جديدة في إطار الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، في ظل وضع إنساني كارثي وقاسٍ ونزوح أكثر من 90% من السكان إلى الجنوب، مع مؤشرات حول التوصل لهدنة جديدة وإطلاق الأسرى والمحجزين.

وذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية، أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت، خلال الـ24 ساعة الماضية، غاراتها بكثافة وقصفها العنيف على أرجاء متفرقة في القطاع الساحلي، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.