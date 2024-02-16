الجمعة 16 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

طلب إحاطة بشأن استمرار تأخر صرف حقوق المعلمين العاملين بالحصة

إيهاب منصور
إيهاب منصور

تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجّه لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن استمرار تأخر صرف حقوق المعلمين العاملين بالحصة. 

وقال النائب إنه لا يوجد سبب واضح لعدم الاستعانة بمعلمي الحصة، حيث إنهم يعملون وأثبتوا كفاءة على مدار العامين الماضيين وما زالت الوزارة تستعين بهم.

مستقبل الطلاب وآليات التعامل مع العملية التعليمية فى كل مراحلها

وأضاف: عندما نتحدث عن مستقبل أكثر من 25 مليون طالب وطالبة فالأمر مرتبط بآليات التعامل مع العملية التعليمية في كل مراحلها، في ظل عجز وصل حاليا إلى 380 ألف معلم، فأين حلول الحكومة؟ ولماذا التأخر في تعيين الناجحين بالمسابقات؟.

إجمالى ما يتقاضاه المعلم 1344 جنيهًا شهريًا وهو أقل من الحد الأدنى للأجور

 وأوضح "منصور" أن المتقدمين لمسابقة الـ30 ألف معلم بلغوا حوالى 140 ألفا، نجح منهم 28 وتم تمرير 16 ألفا فقط حتى الآن بعد سنتين من الإجراءات، التي بدأت بإصدار الكتاب الدوري رقم 26 بتاريخ 20\9\2021 للمرحلتين (الابتدائية- الإعدادية) بالإعلان عن حاجة مديريات التربية والتعليم لمعلمين للعمل بنظام الحصة بمقابل عشرين جنيها للحصة، وبما لا يجاوز 24 حصة أسبوعيًا، فيصبح إجمالي ما يتقاضاه المعلم 1344 جنيهًا شهريًا، وهو أقل من الحد الأدنى للأجور، ما سيؤدي لمزيد من الضعف في العملية التعليمية.

وتساءل منصور: لماذا لا يتم الاستعانة بالـ36 ألف معلم الذين اجتازوا الاختبارات واستكملوا المستندات وقاموا بسداد المصروفات المطلوبة، وقاموا بالعمل فعليا عدة أشهر، وتم إنهاء التعاقد معهم طبقًا لقرار الدكتور وزير التربية والتعليم السابق استنادا إلى أن عقودهم محددة المدة، وطبقا لتصريحات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني السابق فإن لهم أولوية فى التعيينات الجارية، وهو ما لم يحدث حتى تاريخه؟

جدير بالذكر، أن النائب استقبل العديد من الشكاوى من معلمين لم يتقاضوا مستحقاتهم اعتبارًا من شهر أكتوبر 2022 حتى مارس 2023، لا سيما مع دخول الأعياد والاحتياج الشديد لمستحقاتهم، رغم أن المقابل المادي غير مجدٍ تماما ولا يساوى الجهد المبذول، وقد قاموا أيضا بالمساعدة فى امتحانات الترم، وبسؤالهم عن حقوقهم أفاد بعض الموظفين بأنه سيتم خصم راتب شهر أكتوبر واعتباره تطوعا مجانيا، بخلاف خصم حوالى 25% من قيمة مقابل الحصة، وذلك بخلاف ما يتكبده المعلمون من مصاريف (دفاتر التحفيز- الأقلام- المواصلات وغيرها )، وأكد "منصور" ضرورة محاسبة المتسبب فى تأخير صرف هذه المستحقات.

المصري الديمقراطي المهندس إيهاب منصور اخر اخبار وزير التعليم الدكتور رضا حجازي االمهندس ايهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى

مواد متعلقة

نائب رئيس المصرى الديمقراطى: موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية صلب

الأكثر قراءة

تطبق غدًا.. ننشر الأسعار الجديدة للسجائر والمعسل والسيجار

تفاصيل جلسة "كولر" مع لاعبى الأهلى قبل مواجهة شباب بلوزداد

قرار وزارى بإلزام المنشآت الطبية بوصف الأدوية محلية الصنع وعدم وصف المستورد

الوقت ينفد.. القسام: الخسائر فى صفوف المحتجزين الإسرائيليين كثيرة

النهارده كام شعبان في ورقة نتيجة اليوم الخميس 15-2-2024

أسعار الذهب اليوم في مصر الآن.. بكام عيار 21 النهاردة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

زيارة أردوغان.. آفاق جديدة فى العلاقات بين القاهرة وأنقرة

نعمات مدحت

فاقوس.. بلد المليون "توك توك"

طايع الديب

محمود السعدني| الكاتب «الهجّام»!

حمدي حمادة

محمود السعدني| الحوار مستمر.. عمدة الكلام.. والولد الشقي حاضر النكتة

حسين دعسة

المؤشر التالى بعد مجزرة النبطية

د. محمد عفيفي

الحشاشون! «1 - 3»

ماجد حبته

رابع زيارة لزعيم برازيلى

خالد حريب

مصر.. تركيا.. تعاون بعد قطيعة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"جارديان": لن يكون هناك مكان آمن لـ1.5 فلسطينى حال اجتياح رفح الفلسطينية

الأمم المتحدة تحذر من اضطرار منظمات العمل الإنسانى تعليق أنشطتها فى رفح

بعد اقتحامه من قوات الاحتلال.. "فوضى ورعب" بمجمع ناصر الطبى