"السياحة الثقافية": تطور علاقات مصر وتركيا يصنع فارقا في حجم الحركة الوافدة

أعلنت لجنة تسويق السياحة الثقافية، ان تطور العلاقات المصرية التركية، يصب في صالح كلا البلدين علي مستوى مختلف القطاعات الاقتصادية، خاصة القطاع السياحي والذي قد شهدا تطورا هاما، حيث التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، ما يؤشر إلى صفحة مهمة في العلاقات تنعكس علي ملف صناعة السياحة الذي شهدا تطورا هاما خلال الأيام القليلة الماضيةK حيث شاركت مصر في النسخة ال 27 من معرض " أسميت " ويعد خامس أكبر المعارض السياحية حول العالم والذي انعقد في تركيا، وشهد تفاهمات حول زيادة حركة الطيران الوافدة إلى السوق المصري.

وقال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن تطور العلاقات المصرية التركية يصنع فارقا في حجم الحركة الوافدة الي مصر من الاسواق البعيدة، مشيرا إلى أن شبكة الطيران التركية ممتدة إلى مجموعة من الأسواق البعيدة مثل الصين واليابان والبرازيل وأمريكا، وهي من الأسواق ذات الاهتمام بالسياحة الثقافية والتعاون مع تلك الشبكة سوف يؤدي الي زيادة حصة مصر من تلك الاسواق وبالتالي زيادة معدل تدفق الحركة السياحية.

تيسير 3 رحلات طيران يوميا من تركيا إلى القاهرة

وأضاف عمان، أن الخطوط الجوية التركية، تقوم بتيسير 3 رحلات طيران يوميا من تركيا إلى القاهرة وهناك تفاهمات كي تصل إلى 4 رحلات يوميا مع بداية أبريل المقبل الي جانب تيسير 9 رحلات طيران، أسبوعيا إلى مطار برج العرب، إضافة إلى رحلات الغردقة وشرم الشيخ، وهو ما يعني عمليا زيادة التدفقات من السوق التركي وإمكانية تطوير العمل المشترك بين المقصدين في برامج سياحية مشتركة، خاصة وأن المقصدين متكاملين وكلاهما يملك مميزات فريدة، من حيث تنوع المنتج السياحي.

ودعا عثمان، القطاع الخاص السياحي، في كلا البلدين، إلى عقد ورش عمل مشتركة لوضع رؤية للبرامج السياحية المشتركة وملف الاستثمار في تشييد الفنادق خاصه في صعيد مصر.

ولفت إلى ضرورة تنظيم حملات ترويجية مشتركة في السوق التركي لجذب المزيد من التدفقات والتي شهدت زيادة تقدر بنحو 30% خلال عام 2023 مقارنة بعام 2022، وفقا لإحصائيات وزارة السياحة والآثار، ما يعني أنه يمكن جذب المزيد من السوق التركي، وفقا لرغبة البلدين في تطوير العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري بينهم.

وعلي صعيد متصل دعت اللجنة إلى دراسة تنظيم معارض أثرية في تركيا تعبر عن الحضارة المصرية القديمة، بهدف تنشيط الحركة الوافدة من الأسواق البعيدة، والتي يزورها سائحو تركيا، إضافة إلى جذب السائح التركي إلى مقاصد الحضارة المصرية القديمة في الأقصر وأسوان.

أكد عثمان أن موسم الشتاء الجاري يشهد تدفقات جيدة على الرغم من الأحداث التي تشهده المنطقة، لافتا إلى تصدر أسبانيا للمركز الأول في حجم الحركة الوافدة تليها فرنسا، ثم بريطانيا وإيطاليا، موضحا أن مصر ستنظم معرضا للآثار في ملجا بأسبانيا خلال شهر يونيو المقبل، وهو ما يؤدي إلى زيادة التدفقات في المواسم التي تلي المعرض.