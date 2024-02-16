الجمعة 16 فبراير 2024
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توك شو

أستاذ اقتصاد: دول العالم تنظر إلى مصر باعتبارها ممرًا آمنًا للنفاذ نحو الأسواق الإفريقية

الدكتور محمود عنبر،
الدكتور محمود عنبر،

كشف الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، عن العوامل المساعدة على تطور العلاقات بين مصر والبرازيل، مؤكدًا أن زيارة رئيس البرازيل إلى مصر أمس، بمناسبة ذكرى مرور 100 عام على إقامة العلاقات الثنائية بين البلدين، تعد الزيارة الرسمية الأهم من البرازيل لمصر على مدار الـ20 عامًا الأخيرة. 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن تطور ونمو حجم التبادل التجاري بين مصر والبرازيل خاصةً مع اختلاف الهيكل السلعي والخدمي للبلدين، لتسجل الصادرات المصرية للبرازيل نموًا بنسبة 1.3% في عام 2023، من أبرز تلك العوامل. 

وتابع: "العديد من الحوافز والمقومات لنشاط التجارة البينية بين مصر والبرازيل متوافرة، كما أن الدخول في تكتلات اقتصادية للبلدين يحد من الحاجة للنقد الأجنبي"، موضحًا أن البرازيل تنظر لمصر باعتبارها الممر الآمن للنفاذ إلى الأسواق الإفريقية خاصةً مع تدشين منطقة التجارة الحرة القارية وعضوية مصر في العديد من التكتلات الاقتصادية لإفريقيا. 

وواصل: "هناك اتفاق في القطاعات التي تتبناها الدولتان، خاصة فيما يتعلق بالاستثمار في الاقتصاد الأخضر وتمتلك كل من البرازيل ومصر خبرة طويلة في هذا المجال، فيما أنَّ البرازيل تعد تجربة تنموية عظيمة وناجحة، وتقدم دروسًا مستفادة للعديد من دول العالم وسط حالة عالمية من عدم اليقين وتهيؤ عالمي للتحول إلى اقتصاد متعدد الأقطاب حيث سيكون للبرازيل حتمًا دور بارز".
 

مصر البرازيل زيارة الرئيس البرازيلي التبادل التجاري تركيا

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