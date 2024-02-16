"إكسترا نيوز" تستعين بتغطية "الدستور" لزيارة الرئيس البرازيلى إلى مصر

استعان برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، بعدد اليوم الجمعة لجريدة "الدستور"، بعنوان "تعاون وتكامل.. السيسي يعقد قمة مع الرئيس البرازيلي.. ودا سيلفا يدعوه لـ قمة العشرين".

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الخميس، بقصر الاتحادية الرئيس البرازيلي لولا دا سيلڤا الذي قام بزيارة لمصر تتزامن مع مرور ١٠٠ عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين.

وتناولت المباحثات العلاقات الثنائية المتميزة، والتنسيق المشترك في المحافل الدولية، في ضوء الثقل الإقليمي لكل من الدولتين، وجهودهما المشتركة لتطوير وإصلاح منظومة الحوكمة الدولية، لتعكس بشكل أكثر عدالة مصالح دول الجنوب، وكذلك في ضوء عضوية البلدين في تجمع بريكس، بالإضافة إلى رئاسة البرازيل مجموعة العشرين لهذا العام ودعوتها لمصر للمشاركة كضيف في اجتماعات المجموعة.