الخميس 15 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مصرع قاض بمحكمة دمنهور في حادث قطار بالمنوفية

القاضى المتوفى المستشار
القاضى المتوفى المستشار أحمد عفت فودة

في حادث مروع، لقي المستشار أحمد عفت فودة، القاضي بمحكمة جنوب دمنهور الابتدائية، مصرعه في حادث قطار بعد مزلقان مصطاي التابع لدائرة مركز قويسنا التابع لمحافظة المنوفية، وعلى الفور تم نقل الجثمان إلى مستشفى قويسنا المركزي وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.
وترجع أحداث الواقعة لتلقى اللواء عمرو روؤف، مدير أمن المنوفية، إخطارا من العقيد أحمد السيد، مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد بورود بلاغ حادث قطار بقرية مصطاي، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لتحقيق في الواقعة، بقيادة المقدم أحمد عبد القوي رئيس مباحث المركز.

وبالانتقال والفحص تبين مصرع المستشار أحمد عفت فودة، القاضي بمحكمة جنوب دمنهورالابتدائية، أثناء مروره مترجلًا إلى الجهة الأخرى من على شريط السكة الحديد وتصادف مرور قطار القاهرة الإسكندرية وصدمه وتوفي في الحال.
وسادت حالة من الحزن بين أهالي قرية سمادون التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، مسقط رأس القاضي الشاب بعد سماع الخبر الحزين وتستعد الأسرة لتشييع الجثمان مساء اليوم بمقابر العائلة في سمادون.

محافظة المنوفية قاضي محكمة دمنهور الإبتدائية مصرع قاضي بقرية مصطاي بالمنوفية مزلقان مصطاي

مواد متعلقة

جامعه المنوفية تصعد للتصفيات النهائية بمبادرتين ضمن "إبداع 12"

محافظ المنوفية يوافق على زيادة الحد الأقصى للقروض الميسرة لـ300 ألف جنيه

الأكثر قراءة

قرار وزارى بإلزام المنشآت الطبية بوصف الأدوية محلية الصنع وعدم وصف المستورد

مصرع قاض بمحكمة دمنهور في حادث قطار بالمنوفية

عاجل.. كبير الأثريين: رفض ترميم "منكاورع" كان متوقعًا وطريقة العرض سبب فشله

القبض على فتاة التيك توك سوزى الأردنية بمنطقة الساحل

خصومات تصل لـ30%.. رئيس الوزراء يتابع جهود توافر سلع شهر رمضان

النهارده كام شعبان في ورقة نتيجة اليوم الخميس 15-2-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

الحشاشون! «1 - 3»

ماجد حبته

رابع زيارة لزعيم برازيلى

خالد حريب

مصر.. تركيا.. تعاون بعد قطيعة

محمد رفعت

أردوغان فى القاهرة.. لماذا؟

منى رجب

مصر وتركيا.. نقطة تحول تاريخية ودعم للقضية الفلسطينية

حسين دعسة

سعد الحريرى ينفض يديه عن "حزب الله".. وحال لبنان اليوم

علي سعدة

التقارب فى عيد الحب

محمد عبدالعزيز

عاد أردوغان.. فمرحبًا ببداية جديدة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة تحذر من اضطرار منظمات العمل الإنسانى تعليق أنشطتها فى رفح

بعد اقتحامه من قوات الاحتلال.. "فوضى ورعب" بمجمع ناصر الطبى

عاجل| الاحتلال يجبر النازحين وعائلات الطواقم الطبية على الخروج القسرى من مجمع ناصر الطبى