مصرع قاض بمحكمة دمنهور في حادث قطار بالمنوفية

في حادث مروع، لقي المستشار أحمد عفت فودة، القاضي بمحكمة جنوب دمنهور الابتدائية، مصرعه في حادث قطار بعد مزلقان مصطاي التابع لدائرة مركز قويسنا التابع لمحافظة المنوفية، وعلى الفور تم نقل الجثمان إلى مستشفى قويسنا المركزي وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

وترجع أحداث الواقعة لتلقى اللواء عمرو روؤف، مدير أمن المنوفية، إخطارا من العقيد أحمد السيد، مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد بورود بلاغ حادث قطار بقرية مصطاي، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لتحقيق في الواقعة، بقيادة المقدم أحمد عبد القوي رئيس مباحث المركز.

وبالانتقال والفحص تبين مصرع المستشار أحمد عفت فودة، القاضي بمحكمة جنوب دمنهورالابتدائية، أثناء مروره مترجلًا إلى الجهة الأخرى من على شريط السكة الحديد وتصادف مرور قطار القاهرة الإسكندرية وصدمه وتوفي في الحال.

وسادت حالة من الحزن بين أهالي قرية سمادون التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، مسقط رأس القاضي الشاب بعد سماع الخبر الحزين وتستعد الأسرة لتشييع الجثمان مساء اليوم بمقابر العائلة في سمادون.