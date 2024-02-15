نحو الاستقرار واستعادة الأمن.. كواليس لقاء "البرهان" ووالي غرب كردفان

التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم الخميس، والي غرب كردفان عصام الدين هارون أحمد.

وقال والي غرب كردفان فى تصريحات له، إنه أطلع “البرهان" على مجمل الأوضاع الأمنية والخدمية والصحية والإنسانية وجهود تحقيق الإستقرار والتنمية بالولاية.

وأكد “هارون” دعم رئيس مجلس السيادة لجهود تحقيق الأمن والاستقرار، مؤكداً جاهزية حكومة وأبناء الولاية ووقوفها مع القوات المسلحة وهي تخوض معركة الكرامة ضد مليشيا آل دقلو الإرهابية المتمردة، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.