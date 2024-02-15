الخميس 15 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

الحملة الرسمية للرئيس السيسي تُكرم كوادر حزب حماة الوطن

جانب من التكريم
جانب من التكريم

كرمت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، برئاسة المستشار محمود فوزي، حزب حماة الوطن، لجهوده في نجاح الاستحقاق الانتخابي الرئاسي 2024، بحضور السيد وسام صبري، المدير التنفيذي للحملة، النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، النائب عماد خليل، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، الدكتور حاتم متولي، عن الكيانات الشبابية، والدكتور كريم سلام، ممثلًا عن القبائل العربية والعائلات المصرية.

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جاء ذلك بحضور الفريق جلال الهريدي، رئيس الحزب، وهاني العتال، مساعد رئيس الحزب، أمين أمانة الإعلام المركزية بحماة الوطن.

شارك في التكريم الدكتور أحمد العطيفي، الأمين العام المساعد، أمين التنظيم بالحزب، محمد الحداد، أمين العمال، غادة البدوي، أمين المراسم، إسلام محمد، مدير المركز الإعلامي، وأحمد مصطفى، مساعد أمين التنظيم.

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جاء التكريم تقديرا لجهود حزب حماة الوطن، وقياداته وكوادره بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، في الانتخابات الرئاسية، والتي أسفرت عن فوز مستحق للرئيس عبد الفتاح السيسي، بولاية جديدة.

من جانبه، أكد الفريق جلال الهريدي، رئيس حزب حماة الوطن، أن الحزب كان من أوائل المؤيدين لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، إيمانا بجهوده خلال الفترة الماضية، وما حققه من نجاحات ملموسة في المجالات.

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وأشار “الهريدي” إلى أن حماة الوطن، بجميع قواعده الشعبية قاموا بمجهود جبار خلال الاستحقاق الدستوري، بداية من فتح باب الترشح، وصولا إلى إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية جديدة.

وقال: حزب حماة الوطن يجدد العهد للرئيس عبد الفتاح السيسي، بالوقوف خلف قيادته من أجل استكمال مسيرة التنمية، وكذلك في مواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه الدولة المصرية.

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