الاحتلال الاسرائيلى يخفف من حدة انتقاداته لتصريحات الفاتيكان بشأن غزة

خففت إسرائيل اليوم الخميس من حدة انتقاداتها للفاتيكان، قائلة إن تصريحات نائب البابا فرنسيس بشأن عمليات القتل في غزة "مؤسفة" وليست "مخزية".



رد غير مناسب وتسبب في مذبحة



وكان وزير الخارجية الكاردينال بيترو بارولين قال إن الرد العسكري الإسرائيلي على حركة حماس المسلحة كان غير متناسب وتسبب في "مذبحة"، وبعد يوم واحد، انتقدت سفارة إسرائيل لدى الكرسي الرسولي "تصريح بارولين المؤسف"، وقالت إن حركة حماس الفلسطينية تتحمل كل اللوم عن الموت والدمار في غزة.

ولكن السفارة قالت يوم الخميس إنه كان ينبغي عليها استخدام كلمة "مؤسف"، وأن الخلط كان نتيجة ترجمة غير دقيقة.

وأدان البابا فرانسيس بانتظام العنف في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه، لكن أي تعليقات تتعلق بإسرائيل تحمل حساسيات تاريخية وثقافية خاصة، تراكمت على مدى قرون.

وتوترت العلاقات بين الفاتيكان وإسرائيل بشكل متزايد منذ بداية الحرب في غزة، حيث اتهمت الجماعات اليهودية البابا فرانسيس بالفشل في وصف غزو غزة بأنه عمل من أعمال الدفاع عن النفس بعد 7 أكتوبر.

وقالت السفارة الإسرائيلية يوم الخميس إن النص الأصلي باللغة الإنجليزية لبيانها استخدم كلمة "مؤسف" وإن موظفيها ترجموا ذلك إلى "deplorevol" في النسخة الإيطالية التي نشروها.

وقالت السفارة إن الترجمة الإيطالية "الأكثر دقة" كانت ستكون "sfortunata"، وهي كلمة تعني شيئًا أشبه بالمؤسف.

جاء ذلك في ظل الأنباء عن المزيد من الغارات الإسرائيلية في جنوب لبنان ورئيس الوزراء المؤقت يدين التصعيد في حين أنه تم الإبلاغ عن المزيد من الضربات الإسرائيلية في جنوب لبنان يوم الخميس، وأدان رئيس الوزراء اللبناني المؤقت نجيب ميقاتي التصعيد، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.

وجاء في بيان صادر عن مكتبه: "في الوقت الذي نصر فيه على التهدئة وندعو كل الأطراف إلى عدم التصعيد، نجد العدو الإسرائيلي يتوسع في عدوانه".