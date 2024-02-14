السفير الروسى: الغرب يرفض وساطة بابا الفاتيكان لإنهاء الحرب الأوكرانية

أكد السفير الروسي في الفاتيكان إيفان سولتانوفسكي، أن الدول الغربية ترفض وساطة البابا فرانسيس لإنهاء الحرب الأوكرانية.

وأوضح السفير الروسي أن البابا مستعد ليكون وسيطا في أوكرانيا لكن الغرب يمنع ذلك، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية.

وقال سولتانوفسكي إن "العائق الحقيقي هو إنكار الحاجة إلى المفاوضات من جانب السلطات الأوكرانية.. ومن جانب الغرب الجماعي".

وفي وقت سابق، قال سولتانوفسكي إن روسيا ترحب بأفكار الفاتيكان بشأن السلام في أوكرانيا.