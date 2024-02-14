الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

السفير الروسى: الغرب يرفض وساطة بابا الفاتيكان لإنهاء الحرب الأوكرانية

بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان

أكد السفير الروسي في الفاتيكان إيفان سولتانوفسكي، أن الدول الغربية ترفض وساطة البابا فرانسيس لإنهاء الحرب الأوكرانية.

وأوضح السفير الروسي أن البابا مستعد ليكون وسيطا في أوكرانيا لكن الغرب يمنع ذلك، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية.

وقال سولتانوفسكي إن "العائق الحقيقي هو إنكار الحاجة إلى المفاوضات من جانب السلطات الأوكرانية.. ومن جانب الغرب الجماعي".

وفي وقت سابق، قال سولتانوفسكي إن روسيا ترحب بأفكار الفاتيكان بشأن السلام في أوكرانيا.

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