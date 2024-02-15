الباز: "جملة ليه مصر متحاربش كانت لبانة فى أفواه الإعلام المعادى"

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن جملة "ليه مصر متحاربش كانت لبانة في أفواه الإعلام المعادي طوال الوقت".

وأضاف الباز، خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة" عبر إذاعة "نغم إف إم": "هو يريد أن يدفعك للحرب، وكان يقول إما مش هتحارب إيه كل السلاح اللي أنت جايبه ده".

وتابع: "أعتقد أن الرسالة وصلت الآن أنه في ظل التوتر الذي تشهده المنطقة بشكل كبير وخرافي كانت مصر تحتاج إلى هذا السلاح لكي تكون القوة مصدرًا للردع دون أن تتحرك، عندما تهدد أو تضع خط أحمر تجد أن الذي أمامك مدرك أنك لن تقول ذلك إلا إذا كنت تمتلك الإمكانات التي تجعلك تتحرك في الوقت المناسب".

وأكد أن مصر استطاعت حل العديد من المشكلات بدبلوماسية الأعصاب الهادئة، واستطاعت أن تكبح جماحها ولا تنفلت أعصابها ولا يتم استفزازها بتصريحات أو إجراءات معينة أو خطوات على الأرض؛ لأن القيادة المصرية كانت تعرف أن ثمن الاستفزاز كبير.

وأشار إلى أن القيادة السياسية المصرية تحملت كمًا كبيرًا من الهجوم والنقد والسخرية لكن في النهاية أرادت الحفاظ على مصر، لذلك وضعت الدولة فلسفتها وعملت عليها.