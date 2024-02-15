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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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محمد الباز: مصر كانت على وشك الانهيار والإفلاس قبل 2013

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور" إن مصر قبل عام 2013 كانت على وشك الانهيار وعلى حافة الإفلاس.

وأضاف "الباز" خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة" عبر إذاعة "نغم اف ام": "كان بيننا وبين الدمار الشامل مسافة بسيطة، وكان المطلوب ببساطة شديدة جدًا إننا نبني هذه الدولة مرة أخرى".

الباز: مصر كانت بحاجة لأقصى درجات الهدوء لكي تبنى

وتابع: "البنية الأساسية كانت متهالكة جدًا لا تساعد على التقدم خطوة إلى الأمام، هناك زحام رهيب جدًا وكان من الضروري الخروج وبناء مدن جديدة، هناك تقلص للأرض الزراعية والناس تبني عليها بشكل هيستيري فكان لا بد من عمل استصلاح للأراضي والعمل على الزراعة لكي ننتج لأن احتياجاتنا من الأكل كثيرة جدًا، بالإضافة إلى العمل على ملف الصناعة والمصانع التي أغلقت بعد 25 يناير 2011، بالإضافة إلى الجهات المتربصة بمصر".

واستكمل: "مصر كانت بحاجة لأقصى درجات الهدوء لكي تبني" مؤكدًا أن مصر قاومت وواجهت الإرهاب مع البناء في الوقت نفسه.

مصر محمد الباز الإرهاب مش حسبة برمة 25 يناير 2011

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