الخميس 15 فبراير 2024
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محافظات

رئيس "نظافة القاهرة" يتفقد إنشاءات حديقة الفيروز بمحور عبدالمجيد محمود

رئيس هيئة نظافة القاهرة
رئيس هيئة نظافة القاهرة خلال جولته

تفقد اللواء إيهاب الشرشابي رئيس هيئة نظافة القاهرة، اليوم الخميس، أعمال إنشاء حديقة الفيروز بمحور عبدالمجيد محمود، في إطار حرص الهيئة العامة لنظافه وتجميل وإنارة القاهرة علىى خلق متنفسات خضراء بكامل تجهيزاتها بالمحاور والطرق الجديدة.

كما تفقد "الشرشابي"، أعمال الورش الإنتاجية في عمل البنية التحتية وتجهيز الأحواض التجميلية بكافه ارجاء الحديقة بعد تمهيد وتسوية الأرض ورفع كافه انواع المخلفات وتراكمات التربه بمعرفة المركزية للشؤون الفنية والانقاذ المركزي بمعدات وسيارات الهيئة.

وأشار إلى أنه يتم الانتهاء من تجهيز البنية التحتية لدخول المركزية للتجميل لعمل شبكات المياه مع البدء في تنفيذ خطط الزورعات وأشكالها التجميلية.
 

وأثنى "الشرشابي" على المجهود المبذول والتعاون المثمر بين المركزية للشؤون الفنية والورش الإنتاجية والمركزية للتجميل في رفع اسم الهيئة عاليًا في تطوير مستمر وخلق متنفسات خضراء بكامل تجهيزاتها بالمحاور والطرق الجديده بكافة أرجاء القاهرة.

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حديقة الفيروز انشاء حديقة هيئة نظافة القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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