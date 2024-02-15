الخميس 15 فبراير 2024
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محمد الباز

حوادث

انتشال سيارة سقطت فى ترعة المريوطية بالجيزة

انتشال سيارة سقطت
انتشال سيارة سقطت في ترعة المريوطية بالجيزة

انتشلت الأجهزة  الأمنية بـمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، سيارة سقطت في ترعة المريوطية بمنطقة شبرامنت.

 تفاصيل الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، تضمن ورود بلاغ بسقوط سيارة في ترعة المريوطية بمنطقة شبرامنت، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في الجيزة إلى موقع الحادث.

كما انتقلت فرق الإنقاذ النهري والأوناش في الجيزة إلى موقع حادث سقوط سيارة في ترعة المريوطية، وتمكنت من انتشال السيارة من المياه وإنقاذ قائدها، وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مديرية أمن الجيزة اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة

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