يبدأ 15 فبراير.. ما لا تعرفه عن الأيام السبعة المناهضة للحب

يعرف فبراير بأنه شهر الحب، حيث احتفل العالم، أمس، بعيد الحب العالمي الفالانتين مع حلول عيد الحب في 14 فبراير ويبدأ الأزواج بالاحتفال قبله بأسبوع.

تُسمى الأيام السبعة من الاحتفالات التي تسبق عيد الحب بأسبوع عيد الحب وهى مخصصة لإحياء ذكرى الشعور بالحب إن هجمة الأزواج التي تغمر الشوارع والمطاعم ووسائل التواصل الاجتماعي مع عرض كامل للمودة لبعضهم البعض غالبًا ما تجعل الأمر مزعجًا للأفراد أو أولئك الذين خرجوا حديثًا من العلاقة.

بعد عيد الحب مباشرة، بالنسبة لأولئك الذين لا يحبون أيام الحب السبعة وهم عازبون، هناك أسبوع مكافحة عيد الحب لإزالة السموم من نظامك من كل جرعة الحب الإضافية.

وحسب موقع Hindustan times فقد يبدأ أسبوع مكافحة عيد الحب بعد يوم واحد فقط من عيد الحب اي 15 فبراير ويتكون من سبعة أيام:يوم الصفعة في 15 فبراير ويوم الركلة في 16 فبراير ويوم العطر في 17 فبراير، ويوم المغازلة في 18 فبراير، ويوم الاعتراف في 19 فبراير.، يوم المفقود في 20 فبراير، ويوم الانفصال في 21 فبراير.

في حين أن أسبوع عيد الحب يدور حول الحب، فإن أسبوع مكافحة عيد الحب ليس له علاقة بالمشاعر حيث يحتفل الأشخاص غير المتزوجين أو الذين خرجوا حديثًا من علاقة بالأيام السبعة لأسبوع مكافحة عيد الحب، فكل يوم منهم يحمل أهمية خاصة، ولدينا كل المعلومات التي تحتاج إلى معرفتها عنه تابعها معنا.

أسبوع مكافحة عيد الحب 2024 التواريخ والأهمية:

يوم الصفعة - 15 فبراير:

يوم الصفعة هو اليوم الأول من أسبوع مكافحة عيد الحب، يصادف يوم 15 فبراير، هذا اليوم مخصص للأشخاص الذين يريدون صفع أحبائهم السابقين الذين خانوهم أو جعلوهم يشعرون بالنقص أو تسببوا لهم في اضطراب عقلي، ومع ذلك، لا نعني أنك تصفعهم بالفعل، يمكنك التخلص من إحباطك عن طريق إزالة كل ما يذكرك به من حياتك ويجب عليك أيضًا التخلص من كل المشاعر المتبقية والمضي قدمًا في الحياة.

يوم الركلة - 16 فبراير:

يوم الركلة هو اليوم الثاني من أسبوع مكافحة عيد الحب، ويصادف يوم 16 فبراير، مثل Slap Day، يعني Kick Day أنه يجب عليك بالتأكيد التخلص من الذكريات السيئة والسلبية التي ينشرونها في حياتك، بالإضافة إلى ذلك، اطرد كل الهدايا أو الذكريات التي لديك منهم.

يوم العطور - 17 فبراير:

يقع يوم العطور بعد يوم الركلة، إنه اليوم الثالث من أسبوع مكافحة عيد الحب، ويصادف يوم 17 فبراير، في حين أن يوم Kick Day ويوم Slap Day يدوران حول إزالة كل الطاقة السلبية التي أضافها حبيبك السابق إلى حياتك، فإن يوم العطور يدور حول التركيز على نفسك، ويدور هذا اليوم ايضا حول معاملة نفسك بشكل جيد بينما تشعر بالرضا حيال ذلك، اخرج واحصل على ذلك العطر الذي كنت تتطلع إليه منذ فترة طويلة، وابتهج بشعور تدليل نفسك.

يوم المغازلة - 18 فبراير:

يوم المغازلة هو اليوم الرابع من أسبوع مكافحة عيد الحب، ويصادف يوم 18 فبراير، هذا اليوم مخصص لجميع العزاب لنسيان كل مخاوفهم والمجازفة للاعتراف بالحب، والتقرب من الشخص الذي كنت معجبًا به منذ فترة طويلة أو المجازفة ونقل مشاعرك إلى شخص تحبه. بعد كل شيء، يجب أن تعرف أن الحياة تدور دائما حول تجارب جديدة.

يوم الاعتراف - 19 فبراير:

يوم الاعتراف هو اليوم الخامس من أسبوع مكافحة عيد الحب، يصادف يوم 19 فبراير، كما يوحي الاسم، يمنحك هذا اليوم فرصة للاعتراف بمشاعرك الرومانسية لشخص تحبه، إذا كنت قد آذيت شخصًا أحببته في الماضي، فربما تعترف بأخطائك وتقول آسف.

اليوم المفقود - 20 فبراير:

اليوم المفقود هو اليوم السادس من أسبوع مكافحة عيد الحب، إنه يصادف يوم 20 فبراير، هو يوم جيد دائمًا لإخبار شخص تحبه أنك تفتقده، فلماذا لا تفعل ذلك في اليوم الذي سمي بهذا الشعور؟



يوم الانفصال -21 فبراير:

يوم الانفصال هو اليوم الأخير من أسبوع ما يسمى مكافحة عيد الحب إنه يصادف يوم 21 فبراير، إذا سئمت من وجودك في علاقة سامة أو مع شخص فقدت شغفك وحبك ناحيته، فإن يوم الانفصال هو الفرصة المناسبة للتخلص من تلك العلاقة واختيار الحرية.