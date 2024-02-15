التقارب في عيد الحب

لم يخطر في بال اشد الناس تفاؤلا ماحدث الاربعاء ١٤ فبراير عندما هبطت الطائرك الخاصة للرئيس التركي رجب الطيب اردوغان في مطار القاهرة واستقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقرينته له للسيدة حرمه في قصر الاتحادية.

المفارقه الغريبه هي ان يتحول اكثر رؤساء العالم كراهيه للنظام المصري الي رئيس يتودد للنظام الذي عاداه وان يسعي لخلق اطار لزياده التقارب المثمر بين النظامين المصري والتركي ويتعمد ان تكون هذه الزياره في يوم عيد الحب ليكسر حاجز الكراهيه الذي استمر لمده تزيد عن احدي عشر عاما.

بحث الرئيسان خلال اجتماعهما وقف إطلاق النار في غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع ودفع الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية إضافة إلى تناولهما للعديد من الملفات والتحديات الإقليمية.

كانت الرئاسة التركية قد أعلنت الأحد ١١ فبراير أن الرئيس أردوغان سيبحث في القاهرة الخطوات التي يمكن اتخاذها لتحسين العلاقات الثنائية وتنشيط آليات التعاون الثنائي رفيعة المستوى بالإضافة إلى مناقشة القضايا العالمية والإقليمية الراهنة خاصة الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة وهو ماحدث بالفعل.

والمتتبع لخطوات هذا التطور المفاجئ يري ان البدايه كانت في دولة قطر وبرعايه الرئيس تميم بن حمد امير قطر بعدما تصافح الرئيسان خلال افتتاح بطوله كأس العالم لكره القدم (المونديال) عام ٢٠٢٢ ثم اللقاء الذي تم بينهما خلال قمة العشرين بالعاصمة الهندية نيودلهي في سبتمبر من العام الماضي حيث اتفق الجانبان على تدعيم العلاقات والتعاون ورفع العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين لدرجه اعاده تبادل السفراء.

ثم جاءت اخيرا دعوه الرئيس السيسي للرئيس اردوغان لزياره القاهرة الذي سارع بتلبيتها.

لاشك ان وراء هذا التحول جهودا دبلوماسيه مصريه وتركيه مثمره عظمت اهميه دور البلدين الاقليمي وريادتهما في المنطقه وحتميه ازاله الخلافات لان استراتيجيات الدول تبني دائما علي المصالح المشتركة للبلدين.. فالبلدان لهما ثقلهما التاريخي والحضاري في منطقه الشرق الاوسط واستراتيجيا يتشابهان كثيرا فمصر هي نقطه الالتقاء الاهم بين قارتي افريقيا وآسيا وتهيمن علي اهم ممر مائي بينهما ( قناة السويس) وتركيا ايضا تقع بين قارتي اسيا واوروبا وهي مركز استراتيجي هام وتسيطر علي مضيقي البوسفور والدردنيل كممرات حيويه ومنافذ للبحر الابيض المتوسط.

التقارب كان يجب ان يتم والتطاول التركي في الماضي قوبل بالصمت والترفع الذكي من الجانب المصري فكان لابد ان يعود الجانب التركي الي صوابه.. وتحيا مصر.