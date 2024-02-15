الخميس 15 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

هيئة الاستشعار من البُعد تنظم ورشة عمل حول “الرفع المساحي ثلاثي الأبعاد بجهاز الليزر "

التعليم العالي والبحث
التعليم العالي والبحث العلمي

 نظمت هيئة الاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، برئاسة الدكتور إسلام أبوالمجد رئيس الهيئة، ورشة عمل لبحث أوجه التعاون بين الهيئة والشركة القابضة لكهرباء مصر؛ لعرض مُخرجات المشروع التطبيقي "الرفع المساحي ثلاثي الأبعاد بجهاز الليزر الأرضي لأبراج خطوط الضغط العالي المُمتدة عبر طريقي الإسماعيلية والسويس الصحراوي قاطعًا مدينتي الشروق وهليوبوليس"، بحضور لفيف من علماء وباحثي الهيئة وممثلي الشركة القابضة لكهرباء مصر.

وفي كلمته، أكد الدكتور إسلام أبوالمجد رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، على أهمية عقد هذه الورشة، لتبادل المعلومات ومخرجات البحث العلمى لخدمة المجتمع ودعم الجهات المعنية والوزارات فى الحفاظ على مقدرات الدولة، مُستعرضًا أهمية التكنولوجيا المتطورة لجهاز المسح بالليزر وإمكانية استخدامه في قطاع الكهرباء نظرًا لما يتمتع به من إمكانيات كبيرة يمكن استخدامها بما يفيد قطاع الكهرباء، مؤكدًا على أهمية تكامل الجهود بين مختلف المؤسسات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الأبحاث والمُخرجات البحثية التي تقوم بها الهيئة بما يعود بالنفع على المجتمع والصناعة والاقتصاد الوطني.

txt

التعليم العالى: إطلاق الشبكة القومية للبرامج والبحوث البينية للجامعات المصرية

txt

جامعة بنها تنظم ورشة عمل بعنوان "الذكاء الاصطناعى فى التعليم العالى"

ومن جانبه، عرض د. أشرف شعراوي المشرف علي معمل الليدار بالهيئة، تعريف بالهيئة وإمكانياتها، موضحًا أن الهيئة تعمل على تطوير وتصميم وتجميع وإطلاق الأقمار الصناعية وتشغيلها واستقبال وتحليل البيانات، مستعرضًا بعض الأمثلة والأنشطة التي تقوم بها الهيئة في مجال الاستشعار من البُعد، لافتًا إلى أن الهيئة تمتلك طائرة تقوم بالمسح الجوي بالكاميرات الرقمية والليزر والموجات فائقة القدرة الطيفية، مسلطًا الضوء على أبرز المشروعات التي شاركت فيها الهيئة لتطوير ورفع كفاءة بعض المناطق والمباني الأثرية والسياحية وغيرها بإستخدام المسح بالليزر.

وقدم المهندس عبدالرحمن علي مساعد باحث بشعبة التصوير الجوي والطيران، والمهندسة أسماء شومان باحث مساعد بشعبة التصوير الجوي والطيران، شرحًا تفصيليًا حول جهاز الليزر والفروق بين الليزر ومحطة الرصد المُتكاملة، والتجارب الناجحة التي قامت بها الهيئة في قطاعات مختلفة، ومنها قطاع الكهرباء وأبراج الكهرباء، فضلًا عن عرض كيفية المعالجة الرقمية لرصد بعض المشكلات مثل وجود تآكل في الكابلات والأبراج.

وانتهى اللقاء إلى عدة توصيات هامة، حيث اتفق  الجانبان على قيام هيئة الاستشعار من البُعد بالمساعدة في تحديد التآكل في الوصلات الكهربائية لحل المشكلة قبل وقوعها، فضلًا عن قيام فريق من الشركة القابضة للكهرباء ببحث إمكانيات جهاز الليزر وجهاز "الجي بي آر" للقيام بعمل مسح للكابلات الأرضية، لمعرفة عددها ومدى عُمقها ومسارها للاستفادة من ذلك في المنشآت الجديدة، ومعرفة إحداثيات الكابلات لتحديد أماكنها أثناء الحفر، بالإضافة إلى تنفيذ نظام للأبراج لتجنب تعرضه للتلف.

وعلى هامش ورشة العمل، قام وفد الهيئة بعمل جولة تفقدية لشعبة تحليل بيانات الأقمار الصناعية وشئون محطة استقبال الأقمار الأرضية وشعبة الفضاء بالهيئة، وأشادوا بالامكانيات التي تتمتع بها الهيئة، وأكدوا على إمكانية زيادة التعاون بين الجانبين قي العديد من المشروعات خلال الفترة القادمة.

 

هيئة الاستشعار من الب عد والشركة القابضة جهاز الليزر الأرضي الشركة القابضة لكهرباء مصر القومية للاستشعار من الب عد

الأكثر قراءة

قرار وزارى بإلزام المنشآت الطبية بوصف الأدوية محلية الصنع وعدم وصف المستورد

كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

تفاصيل توقيع رمضان صبحى للزمالك وموعد ارتداء اللاعب الفانلة البيضاء

طريقتان لعمل الجبنة القريش في المنزل

عاجل| الاحتلال يجبر النازحين وعائلات الطواقم الطبية على الخروج القسرى من مجمع ناصر الطبى

عاجل.. قرار من بايدن بشأن الفلسطينيين الموجودين فى أمريكا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

أردوغان فى القاهرة.. لماذا؟

منى رجب

مصر وتركيا.. نقطة تحول تاريخية ودعم للقضية الفلسطينية

حسين دعسة

سعد الحريرى ينفض يديه عن "حزب الله".. وحال لبنان اليوم

علي سعدة

التقارب فى عيد الحب

محمد عبدالعزيز

عاد أردوغان.. فمرحبًا ببداية جديدة

عبدالوهاب داود

الطيب صالح.. كيف تصبح "عبقريًا" برواية واحدة متوسطة؟!

مدحت بشاى

مصر - تركيا.. والعلاقات الضرورة

محمد العسيري

الهروب إلى دفاتر القلعة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

بعد اقتحامه من قوات الاحتلال.. "فوضى ورعب" بمجمع ناصر الطبى

عاجل| الاحتلال يجبر النازحين وعائلات الطواقم الطبية على الخروج القسرى من مجمع ناصر الطبى

"إيهود باراك"يكشف مخطط الاطاحة بـ"نتياهو" من رئاسة حكومة الاحتلال