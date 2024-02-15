يبحث الكثير من عشاق دراما رمضان، عن أهم وأبرز الأعمال من مسلسلات رمضان 2024 لمتابعتها، وتضم قائمة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ الكثير من الأعمال الدرامية المتميزة.

قائمة مسلسلات رمضان 2024.. أسماء المؤلفين والمخرجين

وتنشر "الدستور" لعشاق الدراما الرمضانية قائمة المسلسلات المقرر عرضها في رمضان ٢٠٢٤ في السطور التالية:

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كريم عبدالعزيز، وكلا من فتحي عبدالوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بالإضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف شرف سيتم الإعلان عنهم خلال الفترة المقبلة.

مسلسل فراولة

مسلسل "فراولة" من تأليف محمد سليمان عبدالمالك وبطولة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، تونى ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامى، وعدد من ضيوف الشرف،وإخراج محمد على، الذى يعود للدراما بعد غياب 3 سنوات، وهو من إنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقى.

مسلسل جودر

مسلسل جودر تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري وهو بطولة النجم ياسر جلال ويشارك بطولته نخبة كبيرة من النجوم والفنانين فى مقدمتهم: نور اللبنانية، ياسمين رئيس، وفاء عامر، تارا عماد، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، مايان السيد، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، أحمد فتحي، أيتن عامر، محمد علي رزق.

مسلسل "صدفة"

مسلسل "صدفة" من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز وبطولة ريهام حجاج، خالد الصاوى، عصام السقا، ميار الغيطى، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، علاء خالد وهشام منصور، وعدد آخر من الفنانين وإنتاج شركة فينتدج.

مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه وهو من تأليف وائل حمدى وهو من بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمد أوتاكا، ياسر الطوبجى، الطفلة لافينا نادر، الطفل سليم محمود، الطفلة حور أحمد وعدد آخر من الفنانين أما ضيوف الشرف منهم كريم فهمى، محمود البزاوى، ووإخراج خالد مرعي وإنتاج شركة ميديا هب سعدى جوهر.

مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل "بيت الرفاعي"من تأليف بيتر ميمي، وسينايو وحوار هند عبدالله وعمرو أبو زيد وهو من بطولة كوكبة من النجوم بجانب الفنان أمير كرارة أبرزهم:أحمد رزق، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفى، رحاب الجمل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، وهو من إخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجى.

مسلسل "المعلم"

من تأليف عمرو الدرديري ومحمد الشواف وبطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسى، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثى، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، وعدد آخر من الفناني، والعمل من إخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجي.

مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب تأليف محمود حمدان ومن بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وعدد آخر من الفنانين، وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي.

مسلسل صيد العقارب

مسلسل "صيد العقارب" من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، بطولة غادة عبد الرازق ورياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، وإنتاج فينومينا، منتج فنى مصطفى الغزولى، برديوسر محمد سليمان.

مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم قصة إحسان عبد القدوس وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك ومن بطولة النجم خالد النبوي ويقدم بمشاركة حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان والمسلسل إخراج محمد سلامة وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.