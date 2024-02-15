الخميس 15 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

محاكمة 4 عمال بتهمة سرقة شركة مقاولات فى كرداسة 8 مارس

محاكمة
محاكمة

حدّدت محكمة  استئناف القاهرة، جلسة 8 مارس المقبل، كأولى جلسات محاكمة 3 عمال وآخر «هارب»، بتهمة سرقة شركة مقاولات بالجيزة.

محاكمة 4 عمال متهمين بسرقة شركة مقاولات في كرداسة.. 8 مارس

وكشفت تفاصيل الواقعة، عن أنه عقب بلاغ مالك الشركة، لأجهزة الأمن في الجيزة، بسرقة قطع غيار معدات بناء، أمر اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، بتشكيل فريق أمني لكشف لغز الواقعة؛ إذ تبين أن 3 عمال وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع متهم هارب.

وواجهت النيابة العامة المتهمين المقبوض عليهم، تفريغ كاميرات المراقبة بمقر الشركة فاعترفوا بما نٌسب إليهم، وقال أحدهم إن زوج شقيقته الذي يعمل معه رفقته، حرضه على سرقة المعدات وبيعها فاستعانا باثنين آخرين.

امن القاهرة النيابة حبس قتل وزارة الداخلية أخبار الحوادث

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