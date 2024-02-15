الخميس 15 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

استمرار حبس المتهمين بخطف عامل لطلب فدية من أهله في الدقهلية

المتهمين
المتهمين

جدد قاضي المعارضات بالمحكمة المختصة حبس المتهمين بارتكاب واقعة اختطاف أحد الأشخاص بالدقهلية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كان قد تلقى قسم شرطة أول المنصورة بمديرية أمن الدقهلية بلاغًا من أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية، باختطاف شقيقه عامل "له معلومات جنائية" حال تواجده بمحل عمله بدائرة القسم، وورود إتصال تليفوني لوالدته ومساومتها على دفع 5 ملايين جنيه نظير إطلاق سراحه لقيامه بتجميع مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها لهم في "خدمات الدفع الإلكتروني.

وبإجراء التحريات تنسيقًا وقطاع الأمن العام، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 7 أشخاص - مقيمين بنطاق محافظات "الإسماعيلية ودمياط والدقهلية".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وتحرير المختطف، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأقر أحدهم بقيام المجنى عليه بالنصب عليه والاستيلاء منه على مبلغ 2 مليون جنيه بزعم توظيفها له وعدم التزامه بذلك فقام بالاتفاق مع باقي المتهمين على إرتكاب الواقعة بمقابل مادي، حيث قاموا بالتوجه لمحل عمل المجنى عليه واصطحابه لمزرعة ملك أحدهم كائنة بدائرة مركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية مستخدمين سيارتين ملاكى ومساومة أهليته.

كما أرشدوا عن السيارتين المستخدمتين  فى ارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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