فى باريس.. ماكرون يستضيف ملك الأردن غدًا لمناقشة حرب غزة

قال قصر الإليزيه، اليوم الخميس، في بيان، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيستضيف العاهل الأردني الملك عبدالله في باريس، غدًا الجمعة، لبحث المساعدة في حل الصراع في غزة.

وجاء في بيان الإليزيه: "متابعة لاجتماعهما في الأردن في ديسمبر، سيناقش رئيسا الدولتين الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار في غزة، والذي سيضمن في النهاية حماية المدنيين ودخول المساعدات الإنسانية بكميات كبيرة"، وسيناقشون أيضًا سبل تحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط، وذلك وفقًا لوكالة رويترز.

وزير خارجية فلسطين يُطلع الرئيس القبرصي على مجمل التطورات الفلسطينية

وفي سياق آخر، أطلع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، رئيس قبرص نيكوس كريستودوليدس، ووزير الخارجية كونستانتينوس كومبوس، في القصر الرئاسي في العاصمة القبرصية نيقوسيا، على مجمل التطورات الميدانية الفلسطينية.

ونقل المالكي إلى الرئيس القبرصي تحيات الرئيس محمود عباس، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين، وهو ما بادله الرئيس بالتقدير والحرص على ضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين وتطويرها بما يخدم مصلحة الطرفين، كما بحثا سبل تكثيف التنسيق المشترك في العديد من القضايا على المستويات كافة، بحسب ما ذكرت الوكالة الرسمية الفلسطينية.

ولفت إلى أن اللقاء مع الرئيس كريستودوليدس كان بنّاءً وإيجابيًا، وأن مخرجاته تؤكد الالتزام المشترك للبلدين بتعزيز السلام والاستقرار الإقليميين والدوليين.

بحث تعزيز التعاون بين البلدين

وعقب هذا اللقاء، عقد المالكي ووزير الخارجية القبرصي كمبوس لقاءً ثنائيًا لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين وتعميق العلاقات الدبلوماسية، واستمرار التشاور في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ودعا المالكي نظيره القبرصي إلى ضرورة تفعيل اللجان المشتركة واتفاقيات التعاون بين البلدين في المجالات كافة، لا سيما في ظل الوضع الراهن في فلسطين، والحاجة الملحة إلى تعزيز صمود شعبنا.

تضافر الجهود الدولية لحماية القضية الفلسطينية

كما دعا إلى ضرورة تضافر الجهود الدولية لحماية شعبنا، والوقف الفوري لإطلاق النار والحرب على غزة، وإيجاد حل عادل ودائم يعزز السلام والاستقرار في المنطقة، مؤكدًا ضرورة تفاعل الجمهورية القبرصية بشكل إيجابي مع القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية في المحافل الدولية.