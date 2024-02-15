نائب محافظ القاهرة تتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة ميدان السيدة عائشة (صور)

أشرفت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، خلال أعمالها الميدانية الموسعة، أعمال تطوير ورفع الكفاءة التي يتم تنفيذها بالمنطقة الجنوبية، ومنها تطوير ورفع كفاءة ميدان السيدة عائشة والطرق المؤدية إليه بنطاق حي الخليفة؛ للوقوف على أعمال التطوير أولًا بأول، وخروج الأعمال بالمظهر اللائق، تماشيًا مع سلسلة المشروعات القومية التنموية والخدمية الجارية، طبقًا للتوجيهات الرئاسية وتعليمات اللواء محافظ القاهرة.

رفع كفاءة ميدان السيدة عائشة

وشاركت الأجهزة التنفيذية والمعنية بالمنطقة الجنوبية وحي الخليفة، وتم رفع كفاءة الطرق بميدان السيدة عائشة نظرًا لزيادة عدد زوار الميدان والشوارع المحيطة ومنها شارع القادرية والشوارع المؤدية إلى الإمام الشافعي، مع الاهتمام بتقليم الأشجار والمزروعات ورفع كفاءة الحدائق، مع رفع نواتج التقليم مع تكثيف حملات النظافة وغسيل الأرصفة ورفع المخلفات، والتنسيق مع الأجهزة المعنية لتنظيم حركة سير السيارات لتحقيق السيولة المرورية.

كما تابعت نائب محافظ القاهرة، أعمال رفع كفاءة شارع القادرية من إنارة ودهان للعقارات بالشارع، بالإضافة إلى أعمال ترميم للطرق ودهان للأرصفة ورفع القطع المتروكة، واستكمال النواقص منها، مشددة على رفع الإشغالات والمخالفات وتحقيق الانضباط بمحيطة وبالشوارع المؤدية إليه.

نائب محافظ القاهرة خلال جولتها

نائب محافظ القاهرة خلال جولتها

نائب محافظ القاهرة خلال جولتها

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