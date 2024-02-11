نائب محافظ القاهرة يعقد اجتماعا برؤساء الأحياء لمتابعة إزالة التعديات

عقد الدكتور حسام فوزي نائب محافظ القاهرة اجتماع مع رؤساء الأحياء؛ لمتابعة انتظام العمل وموقف المتغيرات المكانية وما تم تنفيذه من أعمال إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة ضمن الموجه الـ22 لإزالة مخالفات البناء على أراضي الدولة.

كما استعرض نائب محافظ القاهرة موقف مستجدات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي وما تم تنفيذه من أعمال الرصف والتطوير ونسب إنجاز الأعمال.

وأكد نائب المحافظ على متابعة تنفيذ خطة الرصف والتطوير لتحقيق الاستفادة للمواطنين من المشروعات الخدمية الجاري ولتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

التوسع في إنشاء منافذ لبيع السلع الغذائية

ووجه نائب المحافظ بالتوسع فى إنشاء منافذ لبيع السلع الغذائية لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية وخاصة السلع الاستراتيجية والتصدي لكافة أشكال الغش التجاري وتوفير السلع بالأسعار المناسبة لرفع المعاناة عن المواطنين فى ظل أثار الأزمة الاقتصادية العالمية.

تكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة

وشدد فوزي على رؤساء الأحياء بتكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة بصفة مستمرة ودائمة لمراقبة وضبط الأسعار ومنع أية تجاوزات قد تحدث للتلاعب في الأسعار والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال الاستغلال للمواطنين.

والتأكد من صلاحية السلع والمنتجات المعروضة ضمن خطة محافظة القاهرة لحماية المستهلك وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

نائب محافظ القاهرة خلال اجتماعه

نائب محافظ القاهرة خلال اجتماعه

نائب محافظ القاهرة خلال اجتماعه

نائب محافظ القاهرة خلال اجتماعه