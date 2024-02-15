الخميس 15 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أمطار غزيرة على الإسكندرية لليوم الثانى على التوالى

امطار
امطار

تواصل هطول الأمطار الغزيرة على الإسكندرية لليوم الثاني على التوالي، مع انخفاض درجة الحرارة وتكاثر السحب المنخفضة المحملة بالأمطار وارتفاع أمواج البحر، ما أثر على حركة سير المشاة والسيارات، بينما استمر تداول الحاويات وشحن وتفريغ البضائع بميناء الإسكندرية بشكل طبيعي ومنتظم.


وقرر محافظ الإسكندرية، محمد الشريف، رفع حالة الطوارئ بجميع الأجهزة التنفيذية والخدمية لتلقي أي بلاغات بوجود تراكم للمياه مع تواجد رؤساء الأحياء الميداني على مدار الساعة للتعامل مع ظروف الطقس.

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ووزعت شركة الصرف الصحي 180 سيارة بشرق وغرب المحافظة وبالأماكن الساخنة، التي تتجمع بها مياه الأمطار لكسحها وتصريفها وتسهيل الحركة.


ووجّه رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، نهاد شاهين، إداراتي الحركة والخدمات البحرية ومركز عمليات الميناء برفع درجة الاستعداد، وتلقي أي إشارات استغاثة من السفن والبواخر لضمان سرعة الانتقال، حفاظًا على الممتلكات والأرواح وسلامة الملاحة البحرية.


وعززت مديرية أمن الإسكندرية من الخدمات المرورية لتحقيق السيولة المرورية وعدم تكدس السيارات.

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وتتعرض الإسكندرية لنوة "أنواء الشمس الصغيرة"، التي جاءت قبل موعدها، وهي نوة تستمر لمدة 3 أيام تصاحبها رياح غربية وأمطار غزيرة.


وقرر محافظ الإسكندرية تعطيل الدراسة، اليوم الخميس، بجميع المدارس (الحكومية والخاصة) والمعاهد الأزهرية (للطلاب والمعلمين) بنطاق المحافظة، وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية، كما أصدر تعليماته بمنح العاملين المعينين ضمن نسبة 5% وكذلك الموظفة التي ترعى طفلًا يقل عمره عن 12 عامًا إجازة استثنائية. ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التي يحددها مديرو المديريات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

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