السلع التموينية تعلن عن مناقصة عالمية جديدة لشراء القمح

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن مناقصة عالمية لتوريد وشراء القمح المستورد على أساس FOB من جميع المناشيء المدرجه بكراسة الشروط.

ويجب أن تقدم أسعار العروض FOB على أساس السداد بتسهيلات موردين 180 يوما وعلى أساس السداد بتسهيلات موردين 270 يومًا، وتتم المفاضلة بين السعرين بما يحقق مصلحة الهيئة (يجب إلتزام المورد بتقديم السعرين).

وتقام جلسة فض المظاريف والبت اليوم الخميس الموافق 15 فبراير 2024 الساعة الثانية عشرة ظهرا بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية بمبنى وزارة التموين الدور الثالث.

كان قد أعلن الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ورئيس البورصة السلعية - مصر، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن ويكفي أكثر من 4 أشهر.

وأشار في تصريحات له على هامش تفقد أحد المراكز التجارية الرائدة في مجال التطوير متعدد الاستخدامات في مصر وذلك فى منطقة القاهرة الجديدة، إلى أن احتياطي القمح يكفي 4.4 شهر، والزيت يتخطى 4 أشهر، واللحوم والدواجن 10 اشهر، والسكر 5 شهور حيث يتم طرحه في الأسواق بسعر يتراوح من 32 إلى 35 جنيها للكيلو،

وأكد عشماوي استمرار إنتاج السكر من القصب والذي بدأ يناير الماضي، وسوف يتم توريد محصول البنجر مارس المقبل، منوها بأنه يتم بيع كيلو السكر بسعر 27 جنيها، ضمن مبادرة مجلس الوزراء لخفض الأسعار كما أنه يتم طرحه على البطاقات التموينية والتي يستفيد منها نحو 64 مليون مواطن، بسعر 12.60 جنيه للكيلو.

وأضاف أنه يتم طرح كميات كبيرة من السكر بالسوق المحلي، وتم إصدار أوامر مباشرة لتغطية احتياجات السوبر ماركت، ومحال البقالة وفي المحافظات، منوها بأنه في حوزة كل محافظ كميات كبيرة من السكر، يستطيع ضخها في أي وقت حال حدوث نقص في المعروض وزيادة في الطلب.

وفيما يتعلق بتوقف تداول القمح في البورصة السلعية- مصر، أكد عشماوي أنه تم الايقاف مؤقتا وأننا لا نريد أن نكون طرف في إحداث مضاربات، لافتا إلى أننا وجدنا أن هناك ارتفاع كبير في الأسعار وكذلك الكميات المطلوبة.

وأكد عشماوي أنه في حال استقرار الأوضاع سيتواجد القمح والسكر مرة أخرى على منصة بورصة السلع مصر، والتى تعد قناة من القنوات المستخدمة أدت دورها خلال الفترات الماضية، ومن الممكن أن يتم إعادة النظر من قبل صانع القرار على طرح هذه السلع مرة أخرى.