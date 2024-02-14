الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الأمين العام للناتو يتهم ترامب بتقويض التحالف

الناتو
الناتو

سلطت صحيفة الجارديان البريطانية، الضوء على الأحداث المشتعلة بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وخططه حول الناتو حال فوزه في الانتخابات الأمريكية المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل. 
وأفادت الصحيفة في تقرير صادر لها، بأن ينس ستولتنبرج الأمين العام للناتو اتهم ترامب بتقويض التحالف قائلًا: من المتوقع أن يستثمر 18 عضوًا ما لا يقل عن 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. 

اتهم ينس ستولتنبرج، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، دونالد ترامب بتقويض أساس التحالف عبر الأطلسي عندما أعلن عن أنه من المتوقع أن تحقق 18 دولة عضوًا في حلف شمال الأطلسي هدف إنفاق أكثر من 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع.

توبيخات من الناتو للجمهوريين 

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ولفتت الصحيفة إلى أن هذا هو التوبيخ الثاني الذي يوجهه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي للمرشح الجمهوري الأوفر حظًا في أقل من أسبوع، وعززه إعلان أن ألمانيا كانت من بين الدول التي تخطط للإنفاق فوق الحد لأول مرة منذ جيل.

وقال ستولتنبرج يوم الأربعاء ردًا على تعليقات أدلى بها ترامب خلال تجمع انتخابي في نهاية الأسبوع "لا ينبغي لنا أن نقوض مصداقية الردع الذي يتمتع به حلف شمال الأطلسي". وأضاف أن "الردع موجود في أذهان خصومنا".

وأثار ترامب غضبًا في أوروبا عندما قال إنه "لن يحمي" أي عضو في الناتو فشل في تحقيق هدف الـ2% - وأضاف أنه سيشجع روسيا على مواصلة مهاجمتها.

وبعد يوم واحد، قال ستولتنبرج إن خطاب ترامب "يعرض الجنود الأمريكيين والأوروبيين لخطر متزايد"، بينما عاد الأمين العام الدبلوماسي المعتاد اليوم الأربعاء، قبل اجتماع لوزراء الدفاع، إلى الموضوع، قائلًا: "يجب ألا نترك مجالًا لسوء التقدير أو سوء فهم في موسكو".

وأضاف المسئولون الألمان أن برلين ستخصص أكثر من 2% من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع خلال عام 2024، وقالت وكالة الأنباء الألمانية في وقت لاحق إن ذلك سيصل إلى 68.58 مليار يورو (58.6 مليار جنيه إسترليني)، أو 2.01% من الناتج المحلي الإجمالي، وستكون هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها الإنفاق العسكري العتبة منذ نهاية الحرب الباردة. وقبل عام كانت النسبة 1.57%.

وكانت ألمانيا منذ فترة طويلة واحدة من أقل الدول إنفاقًا عسكريًا في حلف شمال الأطلسي، وهو ما يعكس الحذر الذي طال أمده في ضوء دورها في الحرب العالمية الثانية - ونتيجة لذلك أصبحت هدفًا ضمنيًا لشكاوى ترامب وغيره من القادة الأمريكيين، الذين جادلوا أن واشنطن تتحمل الكثير من العبء المالي لحماية أوروبا.

لكن موقف برلين تغير بشكل كبير منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، والذي وصفه المستشار أولاف شولتز بأنه لحظة تحول في الزمن. وإذا استمر هذا الأمر فقد يؤدي إلى تفوق ألمانيا على بريطانيا وفرنسا، الدولتين التقليديتين الأكبر في الإنفاق العسكري في أوروبا.

وقال بوريس بيستوريوس، وزير الدفاع الألماني، إن نهج برلين الجديد بشأن الإنفاق الدفاعي لا علاقة له بترامب ويستند إلى تقييمها الخاص. وقال: "أعتقد أنه من الأفضل لنا ألا نستمر في النظر مثل الأرانب إلى الثعبان في وجه المرشح الرئاسي الجمهوري المحتمل"، "بدلًا من ذلك يجب أن نقوم بواجباتنا المنزلية".

وقال ستولتنبرج إنه يتوقع من جميع أنحاء التحالف الذي يضم 31 دولة "أن تنفق 18 دولة حليفة 2% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع"، وهو ما وصفه بأنه تغيير جذري "هذا رقم قياسي آخر وزيادة بمقدار ستة أضعاف عن عام 2014، عندما حقق ثلاثة حلفاء فقط الهدف".

كما أنه يتم اتخاذ قرارات الميزانية على مدى أشهر، ما يعني أن إعلان الإنفاق الصادر عن الأمين العام لحلف الناتو لا يمكن اعتباره ردًا مباشرًا على تعليقات ترامب.

الناتو الانتخابات ترامب توبيخ اتفاق

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