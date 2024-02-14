الأربعاء 14 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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‎خالد أبوبكر: أرى فى زيارة أردوغان لمصر انتصارًا لدولة 30 يونيو

خالد أبو بكر
خالد أبو بكر

قال الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبوبكر، إنه زيارة الر ئيس التركي رجب أردوغان تاريخية وتعكس التحول الكبير في العلاقات بين القاهرة وأنقرة.

 وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر بدعوة رسمية من نظيره المصري عبدالفتاح السيسي، لبحث سبل تعزيز التعاون والتنمية بين البلدين، معتبرًا إياها نتيجة للصبر والحكمة التي أبدتها القيادة السياسية المصرية في التعامل مع الملف التركي، الذي شهد توترًا وعداءًا كبيرين في السنوات الماضية، بسبب دعم تركيا لجماعة الإخوان المسلمين والتدخل في الشئون الداخلية لمصر.

‎وأشاد أبوبكر، في برنامجه "كل يوم" الذي يبث على قناة "on"، بالانتصار السياسي الذي حققته مصر في هذا الملف، مؤكدًا أنه يعبر عن الذكاء والرؤية الواضحة للدولة المصرية، التي استطاعت أن تتجاوز العديد من الصعوبات والمشاكل بطريقة هادئة ومتأنية وصابرة، وأن تفتح صفحة جديدة من التعاون والتقارب مع تركيا، في يوم يمثل نجاحًا للدبلوماسية المصرية، وقال: "أرى في زيارة أردوغان لمصر انتصارًا لدولة 30 يونيو".

كل يوم الإخوان السيسي القاهرة وأنقرة خالد أبو بكر أردوغان زيارة اردوغان

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