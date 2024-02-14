الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

فاطمة ناعوت تكتب: عند ناصية التلّ البعيد

فاطمة ناعوت
فاطمة ناعوت

فى بقعةٍ منزوية

من المدينة البعيدة

التى تطفئ النورَ كعادتها 

كلَّ مساء 

قبل أن تخلدَ للنوم

أقفُ

ثم أقع

ثم أرقدُ على جنبى

أضمُّ ساقىّ إلى صدرى

وأربطُهما بساعدىّ

وذراعىّ 

وكفى

ثم أدفنُ رأسى فى الجيب الشاغر

كما جنينٍ

يرفضُ الخروجَ من رحم أمّه

وانتظر. 

أنا هى

الأمُّ

التى تقفُ عند ناصية التلةّ المعزولة

كما الأفيالِ الطيبة

حين تشعرُ بدنوِّ الأجل

تنتبذُ مكانًا قصيًّا

بعيدًا عن ضفاف الأنهار

قبل قرعِ أجراس الرحيل. 

أنا هى

الطفلةُ التى صارت أمًّا

تواعدُ الأمهاتِ 

عند سفح التلّ القصىّ 

يختلسن النظرَ من وراء الحُجب

يرمقن أبناءهن 

ثم يمنعنّ فى الشخوص

حتى يشربن من عيون الأطفال الحائرة 

ما يعينهنّ 

فى رحلتهن الأخيرة

على ظمأ الاشتياق. 

سوف أشتاقُ إليكَ

أيها الأسمرُ النحيل

يا الذى غرستَ فى قلبى هواكَ

منذ ميلادك من خصرى

دون كلمة

ودونما قُبلةٍ

أو عناق. 

مَن تُراه من بعدى

يرتّبُ لك أقراصَ الدواء

ويخبزُ عيشَك

ويحتوى قلبَك بقلبه

ويدفئ بكفيه صقيعَك؟

مَن تُراه

يدركُ أن صمتَكَ كلامٌ

وإطراقَك رضا

وشخوصَك وجل؟

مَن تُراه يجلبُ لكَ الألوانَ

من أثواب الزهور

ويشدُّ أوتارَ عودِكَ

ويُدوزنُ سكوتَك

على شدوِ الطير؟

مَن يا صغيرى 

يحملُ معك 

مخلاةَ التوحّد؟!

سامحنى يا حبيبى

إن أزفَ رحيلى 

قبل أن يشتدَّ عودُك

وتقوى ساقاك

على السيرِ

فوق أشواك

القرية الظالمة!

ولماذا

قبيل الربيع 

تعودُ العصافيرُ مسرعةً

إلى أعشاشها الأخيرة

تاركةً صغارَها 

معلّقةً بين الجبال

ناشبةً أظفارِها اللينة

بين سنون النتوءات 

وثنايا الصدوع 

لئلا تسقطَ فى سحيقِ الوادى؟

من يترفّق

بأعناق العصافير النحيلة 

تلتوى للخلف

حتى تنظرَ إلى الأمهات

يرفرفن 

بالأجنحة الواهنة

متجهاتٍ صوب الغروب 

حيث الأضرحة 

التى تتشوّق

إلى احتضان الجثامين. 

 

الأكثر قراءة

كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

عاجل.. عامر حسين يكشف تفاصيل نهائى كأس مصر بين الأهلى والزمالك بالسعودية

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني الحلقة 25 وأبرز أحداثها

عاجل.. الأرصاد تُحذر من طقس الخميس: "شديد البرودة ليلًا"

أجمل صور عيد الحب 2024 وسر ارتباطه بـ "فالنتين"

عاجل| تعطيل الدراسة بالإسكندرية لسوء الأحوال الجوية.. غدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

مصر - تركيا.. والعلاقات الضرورة

محمد العسيري

الهروب إلى دفاتر القلعة

وائل لطفي

البينة على من ادعى!

ماجد حبته

القمة الـ41 للنيباد

عبد الرحيم طايع

مصر وتركيا.. الوئام الذى سطع كالشمس!

لواء.حمدى البطران

أردوغان فى مصر

عبد الرحيم طايع

الروح الإيفوارية العظيمة

مدحت بشاى

الهوية المصرية.. والمناعة الثقافية

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل| بعد تسريبات اجتماعات حكومة الحرب.. إجراءات عاجلة من نتنياهو من أجل السرية

وزير الأمن القومى فى حكومة الاحتلال: هجوم حزب الله على صفد "إعلان حرب"

جنوب إفريقيا تحاصر إسرائيل مجددًا فى محكمة العدل الدولية