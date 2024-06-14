إحالة قضية ابتزاز سيدة البحيرة إلى نيابة جنوب الصعيد

أمرت جهات التحقيق بالقاهرة، بإحالة قضية ابتزاز سيدة البحيرة بصور خاصة لها، من أحد الأشخاص، ومطالبته إياها بدفع مبالغ مالية طائلة مقابل عدم نشر هذه الصور، إلى نيابة جنوب الصعيد، بعد تحديد هوية المتهم، والذي تبين أنه يقيم بمركز دارالسلام بمحافظة سوهاج.

بداية الواقعة عندما تعرضت سيدة مقيمة بمحافظة البحيرة، لواقعة ابتزاز من أحد الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي لا تربطها به أي صلة، لكنه حصل على صور خاصة بها من هاتفها المحمول، وهددها بنشر الصور على منصات التواصل، وإرسالها لزوجها ودائرة معارفها، على حد زعمها.