الجمعة 14 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هل انتقل إياد العسقلانى للأهلى؟ مصدر مقرب من اللاعب يكشف التفاصيل

إياد العسقلاني
إياد العسقلاني

ترددت في الفترة الأخيرة أنباء عن حصول نادي الأهلي على توقيع اللاعب إياد العسقلاني مدافع روستوف الروسي، والإسماعيلي السابق، على أن ينضم للفريق عقب نهاية الموسم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كما انتشرت أنباء أيضًا عن انتقال عمر الساعي لنادي الأهلي في الفترة الأخيرة، بعدما أبدى السويسري مارسيل كولر، مدرب نادي الأهلي، رغبته في ضم إياد العسقلاني، لتأمين خط دفاع الأهلي، خاصة أن اللاعب يجيد اللعب كمدافع-مركزه الأساسي- وكجناح أيسر.

مقربون من اللاعب يكشفون حقيقة توقيع العسقلاني للأهلي

وقال مصدر مقرب من اللاعب، إن ما تردد عن حصول نادي الأهلي على توقيعه للانتقال للشياطين الحمر في فترة الانتقالات الصيفية غير صحيح وعار تمامًا عن الصحة، مشيرًا إلى أن العسقلاني لم يتلق أي عرض رسمي من نادي الأهلي حتى الآن.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن اللاعب إياد العسقلاني غادر الإسماعيلي إلى الدوري الروسي رغبة منه في تجربة احتراف كبير وخاصة الدوريات الأوروبية، ولا ينتوي العودة لمصر في الوقت الحالي، خاصة مع صغر سنه، ومشاركته في فريقه.

وأوضح أن العسقلاني إسماعيلاوي ومحب للدراويش ولا ينتوي ارتداء قميص أي ناد في مصر سوى الإسماعيلي الذى نشأ فيه وحصل على فرصة للمشاركة أساسيًا، مضيفًا أن خير دليل على ذلك زيارة العسقلاني لنادي الإسماعيلي في إجازته بعد عودته من سويسرا، فقد عاد لبيته الإسماعيلي والملعب الذي قضى فيه أفضل أوقاته الكروية حتى الآن.

وكان عدد من القنوات الرياضية والصحف ذكرت أن السويسري مارسيل كولر، مدرب نادي الأهلي، أبلغ إدارة النادي بموافقته على ضم إياد العسقلاني، لاعب روستوف الروسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم دفاع المارد الأحمر.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن نادي الأهلي سوف يسعى بقوة للتعاقد مع إياد العسقلاني، بعدما حسم صفقة زين الدين بلعيد، لاعب اتحاد العاصمة الجزائري، مؤخرًا.

إياد العسقلاني اللاعب إياد العسقلاني عقد إياد العسقلاني إياد العسقلاني الاهلي انتقال إياد العسقلاني للاهلي إياد العسقلاني الاسماعيلي

مواد متعلقة

رئيس جامعة قناة السويس يُكرم الفائزين بأفضل بحث تطبيقي للدراسات العلمية

الإسماعيلية تطلق فعاليات اليوم العالمي للدراجات

رئيس مجموعة موانئ أبوظبى: قناة السويس شريان الحياة للتجارة العالمية

رئيس مياه القناة يكشف عن خطة استعدادات طوارئ عيد الأضحى

تعليم الإسماعيلية: لا شكاوى فى الفترة الأولى من امتحانات الثانوية العامة اليوم

قناة السويس تحقق إنجازًا غير مسبوق فى عام.. وتكشف خطتها للنهوض بسياحة اليخوت

رئيس جامعة قناة السويس يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة عيد الأضحى

مقر إداري للجامعة الجديدة الأهلية داخل مدينة الإسماعيلية

الأكثر قراءة

عاجل.. أنباء عن اغتيال هاشم صفى الدين الرئيس التنفيذى لـ حزب الله

ما هو يوم التورية ولماذا سمى بهذا الاسم.. إليك التفاصيل ‏

فى اتصال هاتفى.. وزيرة الهجرة تتواصل مع ذوى الشقيقين المتوفيين بالسعودية وتعرب عن تعازيها لهم

قراءة في كتاب "نادي الخامسة صباحا" لـ روبن شارما

"ولاد رزق" يترجم نجاحه فى شباك التذاكر بـ8 ملايين جنيه

تنطلق اليوم.. أبرز المعلومات عن الحفل الافتتاحي وتفاصيل وجوائز "يورو 2024"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

الفستان وصاحب المقهى

حسين دعسة

الخوف على لبنان.. وحزب الله ينتظر القمة الثلاثية

د هند جاد

حيتان السناتر.. أوهام وأساطير مخالفة القانون!

محمد الفايدي

التنمية جامعة.. “حان وقت الطبيعة”

صفاء النجار

دعانى لبيته «3»

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «2-3»

ماجد حبته

صيف مصرى أكثر وحشية!

محمد عبدالعزيز

جرس الفسحة ضرب ضرب

صور

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 252 للحرب..الاحتلال الإسرائيلى يكثف مجازره فى غزة و37 ألف شهيد حصيلة العدوان

بن غفير: نتنياهو يدير الحرب "منفردًا" وبطريقة غير معروفة

البنتاجون: الرصيف البحري بغزة استأنف عملياته بعد توقف بسبب أمواج البحر الهائجة