هل انتقل إياد العسقلانى للأهلى؟ مصدر مقرب من اللاعب يكشف التفاصيل

ترددت في الفترة الأخيرة أنباء عن حصول نادي الأهلي على توقيع اللاعب إياد العسقلاني مدافع روستوف الروسي، والإسماعيلي السابق، على أن ينضم للفريق عقب نهاية الموسم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كما انتشرت أنباء أيضًا عن انتقال عمر الساعي لنادي الأهلي في الفترة الأخيرة، بعدما أبدى السويسري مارسيل كولر، مدرب نادي الأهلي، رغبته في ضم إياد العسقلاني، لتأمين خط دفاع الأهلي، خاصة أن اللاعب يجيد اللعب كمدافع-مركزه الأساسي- وكجناح أيسر.

مقربون من اللاعب يكشفون حقيقة توقيع العسقلاني للأهلي

وقال مصدر مقرب من اللاعب، إن ما تردد عن حصول نادي الأهلي على توقيعه للانتقال للشياطين الحمر في فترة الانتقالات الصيفية غير صحيح وعار تمامًا عن الصحة، مشيرًا إلى أن العسقلاني لم يتلق أي عرض رسمي من نادي الأهلي حتى الآن.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن اللاعب إياد العسقلاني غادر الإسماعيلي إلى الدوري الروسي رغبة منه في تجربة احتراف كبير وخاصة الدوريات الأوروبية، ولا ينتوي العودة لمصر في الوقت الحالي، خاصة مع صغر سنه، ومشاركته في فريقه.

وأوضح أن العسقلاني إسماعيلاوي ومحب للدراويش ولا ينتوي ارتداء قميص أي ناد في مصر سوى الإسماعيلي الذى نشأ فيه وحصل على فرصة للمشاركة أساسيًا، مضيفًا أن خير دليل على ذلك زيارة العسقلاني لنادي الإسماعيلي في إجازته بعد عودته من سويسرا، فقد عاد لبيته الإسماعيلي والملعب الذي قضى فيه أفضل أوقاته الكروية حتى الآن.

وكان عدد من القنوات الرياضية والصحف ذكرت أن السويسري مارسيل كولر، مدرب نادي الأهلي، أبلغ إدارة النادي بموافقته على ضم إياد العسقلاني، لاعب روستوف الروسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم دفاع المارد الأحمر.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن نادي الأهلي سوف يسعى بقوة للتعاقد مع إياد العسقلاني، بعدما حسم صفقة زين الدين بلعيد، لاعب اتحاد العاصمة الجزائري، مؤخرًا.