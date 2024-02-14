الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

السيدة انتصار السيسى وقرينة الرئيس التركى تزوران مقر الهلال الأحمر المصرى

جانب من الحدث
جانب من الحدث

زارت السيدة انتصار السيسي، رفقة قرينة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مقر الهلال الأحمر المصري، وفقًا لقناة إكسترا نيوز.

واستمعت السيدة انتصار السيسي لشرح لما يقدمه الهلال الأحمر المصري دوره في دعم أهالي قطاع غزة منذ بداية العدوان، حيث تم تمرير ما يقرب من 210 آلاف طن مساعدات إنسانية سواء عن طريق الجو أو البحر أو البر.

السيدة انتصار السيسي تتفقد غرفة عمليات "حياة كريمة" رفقة قرينة الرئيس التركي

كما تفقدت السيدة انتصار السيسي رفقة قرينة الرئيس التركي غرفة عمليات مبادرة "حياة كريمة".

يأتي ذلك في إطار زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للقاهرة، حيث عقد مباحثات ثنائية مع نظيره المصري الرئيس عبدالفتاح السيسي. 

السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس التركي الهلال الأحمر المصري الهلال الأحمر غزة

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