الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أردوغان: سعيد بوجودى فى مصر وأنتظر زيارة الرئيس السيسى لأنقرة

الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن سعادته بوجوده في القاهرة، كما وجه الشكر للمصريين وللرئيس السيسي على حُسن الاستقبال والحفاوة.

وقال أردوغان، خلال لقائه الرئيس السيسي في قصر الاتحادية ونقلته "إكسترا نيوز": "نحن نتقاسم مع مصر تاريخًا مشتركًا يمتد لما يزيد عن ألف سنة، ونريد أن نرتقي بمستوى علاقاتنا إلى المسار اللائق".

أضاف: "الإرادة موجودة لدى الجانب المصري ورفعنا مستوى تعاوننا إلى مستوى مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى"، مؤكدًا أنه ينتظر زيارة الرئيس السيسي لأنقرة من أجل عقد الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى.

وأكد أن هذا الاجتماع سيكون بمثابة مرحلة جديدة في العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا.

أردوغان السيسي انقرة مصر تركيا مصر وتركيا

الأكثر قراءة

كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

عاجل.. المحكمة الدستورية تصدر قرارًا بشأن تنظيم الخلاف حول المؤجر والمستأجر

عاجل| بعد تسريبات اجتماعات حكومة الحرب.. إجراءات عاجلة من نتنياهو من أجل السرية

أجمل صور عيد الحب 2024 وسر ارتباطه بـ "فالنتين"

أردوغان: سعيد بوجودى فى مصر وأنتظر زيارة الرئيس السيسى لأنقرة

العميد يختار عبد الواحد.. مسيرة لاعب الزمالك قبل تكليفه بتدريب المنتخب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

اردوغان في مصر

عبدالرحيم طايع

الروح الإيفوارية العظيمة

مدحت بشاى

الهوية المصرية.. والمناعة الثقافية

جلال حمام

لا تمتحنوا صبر مصر.. فجيشها قادر

لواء. محسن الفحام

القائد.. والقرار

حسين دعسة

تعنت الولايات المتحدة يتجدد.. وإسرائيل تخلخل اجتماع القاهرة الأمنى

ماجد حبته

سلوفينيا الصديقة جدًا

إبراهيم داود

نظرية الحافلة المتوقفة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل| بعد تسريبات اجتماعات حكومة الحرب.. إجراءات عاجلة من نتنياهو من أجل السرية

وزير الأمن القومى فى حكومة الاحتلال: هجوم حزب الله على صفد "إعلان حرب"

جنوب إفريقيا تحاصر إسرائيل مجددًا فى محكمة العدل الدولية