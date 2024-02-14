أردوغان: سعيد بوجودى فى مصر وأنتظر زيارة الرئيس السيسى لأنقرة

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن سعادته بوجوده في القاهرة، كما وجه الشكر للمصريين وللرئيس السيسي على حُسن الاستقبال والحفاوة.

وقال أردوغان، خلال لقائه الرئيس السيسي في قصر الاتحادية ونقلته "إكسترا نيوز": "نحن نتقاسم مع مصر تاريخًا مشتركًا يمتد لما يزيد عن ألف سنة، ونريد أن نرتقي بمستوى علاقاتنا إلى المسار اللائق".

أضاف: "الإرادة موجودة لدى الجانب المصري ورفعنا مستوى تعاوننا إلى مستوى مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى"، مؤكدًا أنه ينتظر زيارة الرئيس السيسي لأنقرة من أجل عقد الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى.

وأكد أن هذا الاجتماع سيكون بمثابة مرحلة جديدة في العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا.