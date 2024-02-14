الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تعاون اقتصادى وسياسى.. "إكسترا نيوز" تستعرض العلاقات المصرية التركية

العلاقات المصرية
العلاقات المصرية التركية

استعرضت “إكسترا نيوز” في تقرير لها العلاقات المصرية التركية حيث كونت العلاقات بين البلدين إرثًا ثقافيًا وحضاريًا بين الشعبين.

وذكر تقرير "إكسترا نيوز" أن العلاقات المصرية التركية تشكلت نتيجة التاريخ والجغرافيا، حيث تميزت العلاقات بين البلدين بالتطور على مر العصور.

كما أشار التقرير إلى أن التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا يفوق السياسي، كما أن أول سفير تركي بدأ عمله في مصر منذ عام 1935 حتى عام 1984.

بدأ الحديث عن عودة العلاقات بين مصر وتركيا في عام 2021، حيث زار وزير الخارجية التركي مصر؛ للاتفاق حول عودة العلاقات، كما قدمت مصر الدعم والمساعدات الإنسانية لتركيا إثر زلزال 2023.

ونوه التقرير بأن 3500 مواطن تركي يقيمون في مصر، كما تم افتتاح معهد يونس إمرة الثقافي الذي يواصل أنشطته منذ افتتاحه في عام 2010.

أيضًا هناك مكتب ثقافي مصري موجود في تركيا، ويبلغ عدد الطلاب الدارسين في الجامعات التركية نحو 2400 طالب، وتعترف تركيا بالشهادة الأزهرية للطلاب الأتراك.

السينما المصرية لها الفضل في تطوير الفن التركي

وتأثرت الثقافتان على المستوى الأدبي والفني ببعضهما، حيث هناك تبادل ترجمة الأدب المصري والتركي، إضافة إلى أن السينما المصرية لها الفضل في تطوير الفن التركي، حيث نقلت السينما التركية الأعمال الفنية المصرية عبر "تتريكها".

أيضًا تخفف مصر من إجراءات حصول السائح التركي على تأشرة الدخول، ومصر وتركيا تستهدفان زيادة التبادل السياحي إلى مليون زائر.

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