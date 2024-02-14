الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس "العربى الناصرى": زيارة أردوغان تعكس حجم تأثير الرئيس السيسى دوليًا

محسن جلال
محسن جلال

أشاد محسن جلال، نائب رئيس حزب العربى الناصري، بزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للقاهرة، والتي تعتبر أول زيارة لرئيس تركي لمصر منذ عقد كامل، مؤكدًا أن هذه الزيارة تكشف للجميع قوة العلاقات الدولية للرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأكد جلال أن البلدين لهما ثقل إقليمي كبير والتنسيق بينهما فى القضايا الإقليمية ضروري، مشيرًا إلى أن الزيارة تعزز العلاقات الدبلوماسية والتعاون  بين الدولتين، موضحا أن المباحثات بين الرئيسين تضمنت الخطوات التي يمكن اتخاذها لتحسين العلاقات الثنائية وتنشيط آليات التعاون الثنائي رفيعة المستوى، بالإضافة إلى مناقشة القضايا العالمية والإقليمية الراهنة، خاصة الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة وما تقوم به قوات الاحتلال من جرائم وحشية.

وأضاف نائب رئيس الحزب العربي الناصري، أن اللقاء استهدف العديد من المجالات خاصة التعاون الاقتصادي فيما يتعلق الفرص التجارية والاستثمارية لتعزيز التنمية الاقتصادية، ما يسهم في خلق فرص عمل، وتعزيز التعاون في المجال الأمني لمكافحة الإرهاب والجريمة وتعزيز أمن واستقرار المنطقة.

محسن جلال حزب العربي الناصري الرئيس التركى العلاقات الدولية القضايا الإقليمية

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