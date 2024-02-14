الشوط الأول.. تعادل سلبى بين المقاولون وإنبى فى الجبل الأخضر

انتهى الشوط الأول من مباراة المقاولون العرب وإنبي المقامة باستاد المقاولون في الجبل الأخضر الأسبوع الثاني عشر لمسابقة دوري نايل بالتعادل بدون أهداف بعد أداء أقل من المتوسط من الفريقين.

سيطر المقاولون على مجريات اللعب طوال ربع الساعة الأول في الشوط الأول دون خطورة على مرمى عبدالرحمن سمير حارس إنبي.

في الدقيقة 23 كانت أول فرصة للمقاولون عندما مرر مامادو نياس كرة عرضية تخطت الجميع ووصلت إلى جوزيف أوشايا القادم من الخلف، لكنه لم يحسن السيطرة عليها فذهبت للحارس عبدالرحمن سمير.

وفي الدقيقة 30 أجرى محمد عودة المدير الفني لفريق المقاولون تغييرا اضراريا محمود أبوالفتوح "مانجا" بدلا من أحمد الشيمي الذي خرج مصابا.. وفي الدقيقة 42 مرر على فوزي كرة عرضية أخطأها أحمد أمين أوفا واصطدمت بقدم أمبر عابد مدافع المقاولون وتحولت إلى ركلة ركنية.

احتسب الحكم مصطفى عثمان دقيقتين وقتا بدلا من ضائع لم تشهدا جديدا لينتهي الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف.