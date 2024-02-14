توعية وتعاون وفرص عمل.. كيف واجهت الدولة ظاهرة الهجرة غير الشرعية؟

تُعد ظاهرة الهجرة غير الشرعية من أهم التحديات التي تواجه مصر في الوقت الحالي، وتبذل وزارة الدولة للهجرة جهودًا كبيرة للحد منها، وذلك من خلال اتباع نهج شامل يركّز على عدة محاور رئيسية.

وتضمنت محاور وزارة الهجرة للحد من الهجرة غير الشرعية الآتي:

أولًا: التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية:

تنظيم حملات توعوية واسعة النطاق: تُنظّم الوزارة حملات توعوية في مختلف محافظات مصر، تستهدف فئات الشباب والمجتمعات المحلية، وذلك للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، بما في ذلك مخاطر الاستغلال من قبل المهربين، ومخاطر التعرض للخطر أثناء الرحلة، ومخاطر عدم الحصول على فرص عمل مناسبة في بلد الوجهة. تُستخدم مختلف وسائل الإعلام لنشر رسائل التوعية، مثل التلفزيون والإذاعة والصحف والمواقع الإلكترونية. تُنظم الوزارة فعاليات تفاعلية مثل الندوات والمؤتمرات والورش العمل، لمناقشة موضوع الهجرة غير الشرعية من مختلف الزوايا.

التعاون مع المنظمات الدولية والجمعيات الأهلية: تتعاون الوزارة مع المنظمات الدولية والجمعيات الأهلية لتنفيذ برامج التوعية، وتبادل الخبرات، وتطوير أدوات التوعية. تُشارك الوزارة في فعاليات دولية تُعنى بموضوع الهجرة غير الشرعية، لنشر الوعي حول مخاطر هذه الظاهرة.



ثانيًا: دعم مسارات الهجرة الشرعية:

تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات للعمال المهرة: تُنسق الوزارة مع الجهات المعنية لتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات للعمال المهرة، وذلك لفتح فرص عمل جديدة أمام الشباب المصري في الخارج. تُقدم الوزارة الدعم والمساعدة للراغبين في الهجرة الشرعية، من خلال توفير المعلومات والإرشادات اللازمة.

توفير فرص التعليم والتدريب للمهاجرين: تُقدم الوزارة برامج تدريبية للمهاجرين، لتنمية مهاراتهم وزيادة فرصهم في الحصول على وظائف مناسبة في الخارج. تُساعد الوزارة المهاجرين في الحصول على فرص التعليم والتدريب في مختلف المجالات.



ثالثًا: مكافحة شبكات تهريب المهاجرين:

تعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون: تُعزز الوزارة التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون في مصر وخارجها، لمكافحة شبكات تهريب المهاجرين. تُشارك الوزارة في عمليات مكافحة تهريب المهاجرين، وتُقدم الدعم والمساعدة للسلطات المعنية.

تطبيق العقوبات على المهربين: تُطالب الوزارة بتطبيق العقوبات الرادعة على المهربين، لردعهم عن ممارسة هذه الأنشطة غير القانونية. تُساعد الوزارة في جمع الأدلة وإثبات جرائم تهريب المهاجرين.



رابعًا: معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية:

دعم برامج التنمية في الدول المصدرة للمهاجرين: تُشارك الوزارة في برامج التنمية في الدول المصدرة للمهاجرين، لخلق فرص عمل وتوفير حياة كريمة للمواطنين. تُقدم الوزارة الدعم والمساعدة في تنفيذ مشاريع تنموية في هذه الدول.

معالجة مشكلات الفقر والبطالة: تُساهم الوزارة في معالجة مشكلات الفقر والبطالة، من خلال دعم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية. تُقدم الوزارة برامج تدريبية للشباب، لتنمية مهاراتهم وزيادة فرصهم في الحصول على وظائف مناسبة.



خامسًا: حماية حقوق المهاجرين: