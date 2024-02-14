الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

كيف تفاعل رواد مواقع التواصل مع البرومو التشويقي لمسلسل "فراولة"

البرومو التشويقي
البرومو التشويقي لمسلسل فراولة

فور أن ظهر البرومو التشويقي لمسلسل النجمة نيللي كريم "فراولة" والذي من المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024 حتى انهالت عبارات الإعجاب والإشادة بالنجمة والتي تتوقع أن يكون "فراولة" حلقة أخرى في سلسلة نجاحات نيللي كريم التي اعتادها الجمهور منها.

 

إذ وصفت إحدى المتابعات أعمال النجمة نيللي كريم بأنها جميعًا ناجحة قائلة: “كل مسلسلاتك جميلة”، كما توقع أخرون أن المسلسل سيكون ناجحًا، موضحين أن نيللي اعتادت على ذلك، وقد نجحت في تقديم كافة الأعمال سواء كانت التراجيدي أو الكوميدي منها كما قدمت من قبل مسلسل 100 وش الذي حقق نجاحا منقطع النظير.

وظهرت الفنانة "نيللي" في البوستر التشويقي للمسلسل وهي ترتدي ثياب من الفرو، وهو ما يظهر قصة المسلسل التي تدور حول الفتاة "فراولة" وهي فتاة تنتمي لأسرة متواضعة إذ أنها ابنة أحد حراس عقارات منطقة الزمالك، ولكنها تحلم بترك حياة الفقر، وأن تصبح من الأغنياء والمشاهير.

 

بالفعل تنجح فراولة عبر أحداث المسلسل في الانتقال من حياة الفقر إلى حياة الثراء، إذ تعمل كقارئة فنجان وتنجح في إيهام بعض الناس بالعلم عن المستقبل، كما تعمل كذلك كخبيرة طاقة، وتكون نقطة تحولها عندما تعمل في مبيعات إحدى الشركات العالمية.

ومسلسل فراولة المقرر عرضه في رمضان المقبل يأتي ضمن مسلسلات الشركة المتحدة التي تعتمد نهج الـ15 حلقة مثلها مثل العديد من المسلسلات الأخرى التي ستظهر بقوة هذا العام.

 

ويشارك نيللي هذا العام بطولة المسلسل كلا من شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، تونى ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامى، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد على، الذى يعود للدراما بعد غياب 3 سنوات، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقى.

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