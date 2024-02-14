"إيهود باراك"يكشف مخطط الاطاحة بـ"نتياهو" من رئاسة حكومة الاحتلال

كشف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي السابق إيهود باراك، عن خطة محتملة للاطاحة برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من رئاسة الحكومة الإسرائيلية.

حرب غزة

وقال باراك وفقا لما نقلته وكالة “jns” العبرية، إن إسرائيل لديها نافذة صغيرة لإطاحة نتنياهو وقبول الاقتراح الأمريكي بشأن غزة.

وتابع أنه يجب على إسرائيل إجراء انتخابات بحلول شهر يونيو المقبل إذا أرادت إسرائيل أن تتاح لها فرصة قبول خطة إدارة بايدن لقطاع غزة ما بعد الحرب.

ورفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مرارا الاقتراح الأمريكي بأن تتولى السلطة الفلسطينية السلطة في قطاع غزة، قائلا إنه لن "يستبدل حماستان بفتحستان" - وهي خطوة مؤقتة تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية.

مستقبل غزة

ومع ذلك، ينظر باراك وفق الوكالة إلى الاقتراح الأمريكي بشكل إيجابي، حيث تصبح غزة تحت حكم السلطة الفلسطينية ومع جهود إعادة الإعمار بمساعدة الدول العربية مثل مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، إلى جانب دول حلف شمال الأطلسي، بمباركة أمريكية.

وقال باراك: “إسرائيل مطالبة بشكل عاجل بالاستعداد في مرحلة لاحقة من عملية جلب السلطة الفلسطينية إلى غزة والدخول في عملية سياسية هدفها في نهاية المطاف إقامة دولتين”.

وقال باراك إنه لا توجد سوى فرصة صغيرة أمام إسرائيل لقبول الخطة الأمريكية لأن الاقتراح الأمريكي سيتطلب موافقة أغلبية في الكونجرس، مما يعني أن حوالي 15 عضوًا جمهوريًا في مجلس الشيوخ سيحتاجون إلى دعمه.

وتابع: “لا توجد فرصة بعد أبريل أو مايو لتمرير شيء من هذا القبيل خلال حملة الانتخابات الأمريكية، وقال إن إسرائيل يجب أن تتجه إلى الانتخابات قريبا، والعمل على افتراض أن الانتخابات ستعني الإطاحة بنتنياهو".

وأشار باراك إلى أن إجراء الانتخابات في إسرائيل يستغرق حوالي 100 يوم، ولذلك يجب اتخاذ القرار بحلول بداية عيد الفصح (22 أبريل) على أبعد تقدير.

وصور باراك رئيس الوزراء نتنياهو مرارا على أنه محاصر من قبل الأعضاء اليمينيين المتطرفين في الائتلاف، زعيم حزب الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش ورئيس حزب عوتسما يهوديت إيتامار بن غفير، قائلا “لدينا وقت قصير لتحرير نتنياهو والدولة من قبضة بن جفير وسموتريتش”.