أنواع الورود في عيد الحب.. معاني وتأثيرات رومانسية

في ١٤ فبراير من كل عام، يحتفل العالم بـمناسبة عيد الحب، أو ما يعرف عالميًا باسم "الڤلنتين"، يعتبر عيد الحب من أكثر الأعياد حميمية ورومانسية، وينتظره المحبون كمناسبة للتعبير عن حبهم لبعضهم البعض وتبادل الهدايا.

أنواع الورود في عيد الحب

ومن بين الهدايا التي يُقدّمها الأحباء في هذا اليوم الخاص، تأتي الورود على رأس القائمة، لكن ما هي أبرز أنواع الورود التي يمكن شراؤها في عيد الحب وما معانيها؟

1. الوردة الحمراء

ترتبط الوردة الحمراء بالحب العميق والعاطفة القوية. إنها رمز للرومانسية والشغف. تقدّم الوردة الحمراء كرمز للحب الحقيقي والإلتزام الدائم. ومن الشائع اختيار تدرّجات مختلفة من الأحمر، من الوردي الفاتح إلى الأحمر الداكن لتكوين باقة مميزة وجذابة ورومانسية.

2. زهرة القرنفل

تعتبر زهرة القرنفل ثاني أشهر أنواع زهور عيد الحب، وترمز إلى الحب الدائم والولاء، ويمكن العثور على القرنفل بألوان متعددة، مثل الأبيض والوردي والأحمر. وتدل زهرة القرنفل -وبالأخص الوردية- في بعض الثقافات على الامتنان، وتتميز بسعرها الرخيص نسبيًا.

3. زهرة الزنبق

تُعتبر زهرة الزنبق واحدة من الزهور المثالية لتقديمها كهدية في عيد الحب.

وهي تُعبر عن النقاء والجمال والأنوثة، وتأتي بألوان متعددة، مثل الوردي والأبيض والبرتقالي والأحمر، يمكن شراؤها كباقة مقطوفة أو مزروعة في إناء جميل.

4. زهرة ألستروميريا

تعد زهرة ألستروميريا أيضًا من أبرز ورود عيد الحب، وهي نوع فريد من زهور الزنبق، وترمز إلى الحب الذي لا يموت والعلاقات الدائمة والإخلاص، وتأتي زهرة ألستروميريا بألوان متعددة وتعيش طويلًا بعد قطفها.

يحتفل العالم اليوم بـ عيد الحب 2024 «الفالنتين» في يومه العالمي، وفي هذه المناسبة يتبادل الناس المعايدات ورسائل التهنئة والهدايا، حتى يعبروا عن حبهم للطرف الآخر سواء من الأهل أو الأصدقاء أو شريك حياتهم