الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 22 شخصًا فى تصادم سيارتين بالدقهلية

اسعاف
اسعاف

وقع حادث تصادم  سيارتي نقل وميكروباص في الدقهلية، أسفر عن إصابة 22 مواطنًا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة، لتلقي العلاج اللازم.

البداية بتلقي مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل وميكروباص على طريق تلبانه ومنشية صابر أبوعلام.

انتقلت قوة أمنية من ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ محل الواقعة، وتبين وقوع مصابين وعددهم 22 مواطنًا، حيث تعرضوا لإصابات متفرقة ما بين كدمات ونزيف وارتجاج، وتم نقلهم إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة.

حادث تصادم سيارة نقل وميكروباص المصابين مدير أمن الدقهلية مدير المباحث الجنائية

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