الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اليوم.. استكمال محاكمة المتهم بقتل صاحب قهوة في بورسعيد

محكمة
محكمة

تواصل محكمة جنايات بورسعيد، اليوم الأربعاء، محاكمة السائق المتهم بقتل صاحب قهوة أمام نجله. 

وتُعقد المحكمة برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين وائل عمر الشحات وأحمد محمد الجمل، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 20 من شهر 8 عام 2023 بدائرة قسم الزهور، والمتهم فيها محمود جمال حمزة، والتي قتل المجني عليه سالم محمد إبراهيم محمد سالم من غير إصرار ولا ترصد لما استفحل في نفسه من البغي عليه، بأن أشهر سلاحا أبيض مطواة، وواصل طعنه لأكثر من مرة إلى أن استقر السلاح بجسده، وما إن أخرجه حتى جز عنقه قاصدًا إزهاق روحه، محدثًا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية واستل الحياة منه، وأحرز بغير ترخيص سلاحًا أبيض مطواة.

وشهد عبد الرحمن أسامة، عامل بأحد المصانع بأنه شاهد المجني عليه حال استقلاله الدراجة النارية خاصته، والمتهم والشاهد الثاني المرافق له أثناء عبورهما الطريق، وقد أوشك المجني عليه بصدم المتهم بالدراجة النارية، فنهره المتهم وأماء له بإيماءات أثارت حفيظته، وطفقا يتجاذبان طرفي المشاجرة إلى أن احتد الخلاف بينهما وتعديا على بعضهما البعض بالأيدي، وأشهرا سلاحين أبيضين مطواة، وما إن بادر المجني عليه بإحداث إصابة المتهم بواسطة السلاح الأبيض المطواة في وجهه، حتى أقدم المتهم للتعدي عليه بواسطه السلاح الأبيض حوزته، إلا أنه جز عنقه وخارت قوته وسقط أرضا غارقا في دمائه.

محكمة جنايات بورسعيد المتهم صاحب قهوة المستشار جودت ميخائيل قديس

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