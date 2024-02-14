منها قلة النوم.. 5 أسباب مفاجئة لزيادة الوزن

إذا بدأت في تناول سعرات حرارية أكثر من المعتاد أو قللت من ممارسة التمارين الرياضية، فلن تتفاجأ إذا ارتفعت أرقامك على الميزان، ولكن ماذا لو كنت تفعل كل شيء بنفس الطريقة التي تفعلها دائمًا، ولكن قد تتفاجأ بـ زيادة في الوزن؟.

وفي التقرير التالي، نستعرض أسباب مفاجئة لـ زيادة الوزن قد لا تعرفها، وفقًا لموقع webmd الطبي.

قلة النوم

هناك مشكلتان تتعلقان بالنوم وزيادة الوزن، أولًا، إذا كنت تسهر لفترات متأخرة من الليل، فمن المرجح أنك تتناول بعض الوجبات الخفيفة ليلًا، مما يعني المزيد من السعرات الحرارية.

السبب الآخر يتعلق بما يحدث في جسمك عندما تُحرم من النوم، فتؤدي التغيرات في مستويات الهرمونات إلى زيادة الجوع والشهية وتجعلك أيضًا لا تشعر بالشبع بعد تناول الطعام.

الضغط

إذا كنت تعاني من القلق والتوتر في حياتك، يدخل جسدك في وضع البقاء على قيد الحياة، حيث يتم إفراز الكورتيزول، المتعلق بـ التوتر، الذي يسبب زيادة الشهية، وقد تلجأ في بعض الأحيان إلى الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية في أوقات التوتر أيضًا، وهذا المزيج هو أرض خصبة لزيادة الوزن.

مضادات الاكتئاب

من الآثار الجانبية المؤسفة لبعض مضادات الاكتئاب، زيادة الوزن، تحدث مع طبيبك الخاص حول إجراء تغيير خطة العلاج الخاصة بك إذا كنت تعتقد أن مضادات الاكتئاب التي تتناولها تسبب زيادة الوزن، لكن لا تتوقف أبدًا أو تغير أدويتك بنفسك، عليك أن تدرك أن بعض الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن، بدء العلاج ذلك لأنهم يشعرون بالتحسن، مما يعني أن لديهم شهية أفضل، كما أن الاكتئاب بحد ذاته يمكن أن يسبب تغيرات في الوزن.

تناول بعض الأدوية

ترتبط العديد من الأدوية الطبية الأخرى بزيادة الوزن، وتتضمن القائمة الأدوية المضادة للذهان (المستخدمة لعلاج اضطرابات مثل الفصام والاضطراب ثنائي القطب)، بالإضافة إلى أدوية علاج الصداع النصفي والنوبات وارتفاع ضغط الدم والسكر،. اعمل مع طبيبك للعثور على دواء يعالج الأعراض ويقلل من الآثار الجانبية.

قصور الغدة الدرقية

إذا كنت تعاني من قصور الغدة الدرقية، فمن المحتمل أنك تشعر بالتعب والضعف والبرد، وزيادة الوزن، وبدون وجود كمية كافية من هرمون الغدة الدرقية، يتباطأ التمثيل الغذائي لديك، ما يزيد من احتمالية زيادة الوزن، حتى أن أداء الغدة الدرقية عند الحد الأدنى من النطاق الطبيعي قد يسبب زيادة في الوزن، وقد يؤدي علاج قصور الغدة الدرقية بالأدوية إلى الزيادة في الوزن أيضًا.