الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الشوط الأول.. مانشستر سيتي يتقدم على كوبنهاجن بهدفين لهدف

السيتي وكوبنهاجن
السيتي وكوبنهاجن

تقدم مانشستر سيتي على نظيره ريال مدريد، بهدفين لهدف في الشوط الأول من اللقاء المقام بين الفريقين مساء اليوم في إطار ذهاب دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا.

وتقدم مانشستر سيتي مبكرًا عن طريق تسديدة كيفين دي بروين بالدقيقة 10، داخل منطقة الجزاء بينما عدل النتيجة لصالح كوبنهاجن ماجنوس ماديسون بالدقيقة 34 بعد خطأ كارثي في بداية اللعب من إيدرسون، ليسدد لاعب كوبنهاجن الكرة من خارج منطقة الجزاء وتسكن شباك الحارس البرازيلي.

وفي الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول، نجح البرتغالي بيرناردو سيلفا من إحراز هدف التقدم بكرة خادعة فوق حارس المرمى.

 تشكيل مانشستر سيتي أمام كوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا

وجاء تشكيل مانشستر سيتي أمام كوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا، فشهد عودة جاك جريليش لقيادة الجبهة اليسرى، فيما يقود النرويجي إيرلينج هالاند خط الهجوم.

تفاصيل تشكيل مانشستر سيتي أمام كوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا كالآتي:

في حراسة المرمى: إيدرسون مواريش

خط الدفاع: كايل ووكر - جون ستونز - روبين دياز - ناثان آكي

خط الوسط: رودري - كيفن دي بروين - برناردو سيلفا

خط الهجوم: فيل فودين - جاك جريليش - إيرلينج هالاند

ويجلس على مقاعد البدلاء كلًا من: أورتيجا مورينو - سكوت كارسون - جيريمي دوكو - جوليان ألفاريز - مانويل أكانجي - ماتيوس نونيس - أوسكار بوب - رايت - سوشو - ريكو لويس.

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تشكيل مانشستر سيتي أمام كوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا

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