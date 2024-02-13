الثلاثاء 13 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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التصنيع الدوائى: أدوية الأورام يوجد بدائل محلية لها و80% يعالجون بمستشفيات الدولة

محفوظ رمزي
محفوظ رمزي

قال الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة صيادلة القاهرة، إن أدوية الأورام يتم علاج 80% منها في مستشفيات الدولة من خلال التأمين الصحي.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن بعض الأصناف الدوائية للأورام فيها مشكلة ولكن يوجد بدائل محلية لها، وذلك وفقًا للبروتوكول الذي يسير عليه الطبيب.

وزير الصحة وجه الأطباء بكتابة أدوية محلية

وتابع، أن وزير الصحة وجه الأطباء بكتابة أدوية محلية لتوفير العملة الأجنبية، خاصة أنها مكونة من نفس المادة الخام المستخدمة في الأدوية المستوردة.

وأكد أن الاعتماد على الأدوية المحلية يوفر 800 ألف دولار في حين كانت تكلفة الدواء المستوردة تكلف الدولة مليون دولار.

التصنيع الدوائي أدوية الأورام مستشفيات الدولة التأمين الصحي بدائل محلية

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